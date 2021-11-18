https://ru.sputnik.md/20211118/aleksa-privokzalnye-skhemy-moldavskikh-politikov-46479474.html
Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
Председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов - о коррупционных схемах, или как делать деньги с колес.
2021-11-18T09:00+0200
2021-11-18T09:00+0200
2021-11-18T09:00+0200
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Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
Перевозчики планируют протест в ответ на молчаливое бездействие Министерства инфраструктуры и регионального развития (МИРР). Ассоциация работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) заявила, что подала в МИРР заявку на расчет и утверждение новых тарифов на автобусные и автомобильные перевозки, но МИРР не смог предложить решения.Судя по всему, за неспособностью решать стоят теневые схемы, одну из которых, в силу ее полуофициальности, можно причислить к "серым". Суть схемы проста - перевозчики оплачивают услуги автовокзала, как и пассажиры оплачивают услуги перевозчиков. Однако МИРР, устанавливая размер тарифа для пассажиров, не спешит устанавливать размер тарифа для перевозчиков на оплату услуг автовокзала. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) Олег Алекса.По удивительному стечению обстоятельств, молдавскими автовокзалами в 2018 году заправляли те же самые люди, которые сегодня управляют вокзалами от имени группировки Шор-Андронаки-Вылку, считает Алекса. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) об этой схеме знает, но она продолжает работать, исправно собирая 10% от доходов, полученных от пассажиров.
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Валентина Топоривская
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
Председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) рассказал о коррупционных схемах, или как делать деньги с колес.
Перевозчики планируют протест в ответ на молчаливое бездействие Министерства инфраструктуры и регионального развития (МИРР). Ассоциация работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) заявила, что подала в МИРР заявку на расчет и утверждение новых тарифов на автобусные и автомобильные перевозки, но МИРР не смог предложить решения.
Судя по всему, за неспособностью решать стоят теневые схемы, одну из которых, в силу ее полуофициальности, можно причислить к "серым". Суть схемы проста - перевозчики оплачивают услуги автовокзала, как и пассажиры оплачивают услуги перевозчиков. Однако МИРР, устанавливая размер тарифа для пассажиров, не спешит устанавливать размер тарифа для перевозчиков на оплату услуг автовокзала. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) Олег Алекса.
"Еще одну коррупционную схему выявили в 2018 году, когда Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал несколько человек, выявив мошенническую схему по вымогательству 1 500 000 леев у водителей, что позволяло им перевозить пассажиров без билетов", - рассказал эксперт.
По удивительному стечению обстоятельств, молдавскими автовокзалами в 2018 году заправляли те же самые люди, которые сегодня управляют вокзалами от имени группировки Шор-Андронаки-Вылку, считает Алекса. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) об этой схеме знает, но она продолжает работать, исправно собирая 10% от доходов, полученных от пассажиров.
"ANTA не делает ничего, чтобы пресечь незаконную деятельность в сфере перевозки пассажиров. Наоборот ANTA создает проблемы тем, кто конкурирует с автовокзалами Илана Шора. Эти вопросы мы надеемся обсудить на аудиенции с премьером, иначе мы выйдем на площадь", - заключил председатель АРАТО.