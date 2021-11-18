https://ru.sputnik.md/20211118/andrey-spynu-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-ukrainy---o-chem-oni-govorili-46512424.html

Андрей Спыну встретился с министром энергетики Украины – о чем они говорили

Андрей Спыну встретился с министром энергетики Украины – о чем они говорили

Стороны обсуждали процесс подготовки к синхронизации енергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой ЕС.

2021-11-18T14:22+0200

2021-11-18T14:22+0200

2021-11-18T15:28+0200

украина

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энергетика

политика

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел в Киеве встречу со своим украинским коллегой, министром энергетики Украины Германом Галущенко. О встрече сообщила пресс-служба украинского министерства. Стороны обсуждали процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). Министры также обсудили тему безопасности газоснабжения Украины и Молдовы и концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности (RESP), которую Украина предложила европейским государствам. Андрей Спыну, как утверждается в сообщении, заверил участников встречи по поддержке этой концепции со стороны Молдовы и готовности к сотрудничеству с Украиной в коммуникации с Европейской Комиссией по ее реализации. Также он выразил благодарность Украине за экстренную помощь в поставках газа и электроэнергии в октябре этого года.Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну совершает 18-19 ноября рабочий визит в Киев.В ходе визита у него запланированы встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, директором ГТС Украины Сергеем Макогоном, директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, директором предприятия "Укрзалізниця" Александром Камышиным, директором предприятия "Нафтогаз" Юрием Витренко, директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.

https://ru.sputnik.md/20211102/situatsiya-normalizuetsya-gaz-ukraine-budet-vozvraschen--spynu-46116417.html

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украина, молдова, энергетика, андрей спыну