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Аппарат вертикального погружения: новая катастрофа F-35 – в Средиземном море
Аппарат вертикального погружения: новая катастрофа F-35 – в Средиземном море
Аппарат вертикального погружения: новая катастрофа F-35 – в Средиземном море
2021-11-18T22:52+0200
2021-11-18T22:52+0200
средиземное море
f-35
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Истребители F-35 Lightning производства США получили известность в мире уникальным соотношением космической цены и низкой технической готовности, дрейфующей в аварийность. Даже в условиях небоевой эксплуатации "молнии" способны развалиться на сверхзвуковых скоростях, поразить себя из пушки, выйти из строя от удара природной молнии, разбиться при посадке, упасть в море при взлете.Палубный истребитель британских ВМС F-35B при взлете с авианосца HMS Queen Elizabeth 17 ноября в 10 часов по Гринвичу упал в Средиземное море, летчик катапультировался и вернулся на борт корабля.Модификация F-35B – самая дорогостоящая из-за технологической возможности короткого взлета и вертикальной посадки. Потеря одного самолета обошлась Лондону в 256 млн долларов. Приобретенный за такие деньги, достаточно новый истребитель падать не должен – категорически. Впрочем, происшествие на авианосце Queen Elizabeth лишь продолжает длинный список "косяков", парадоксов, аварий F-35 в разных странах.Британские корабли "охраняют" район падения истребителя и технологические секреты F-35B от иностранных разведок. Хотя подобный "трофей" вряд ли заинтересует вероятного противника. Самолет F-35B слишком недоработан, не пользуется зарубежным спросом из-за его чрезвычайной дороговизны, узкой специализации и низкой надежности.С учетом бюджетных ограничений, Королевские ВВС предложили радикально сократить заказ истребителей F-35B – до 48 единиц, и вместо них в перспективе приобрести F-35A – более дешевые (около 100 миллионов долларов за единицу) и менее затратные в эксплуатации. На сегодня британцы получили 24 истребителя F-35B из 48 заказанных, а изначально планировали купить 138 таких машин.Между тем, на борту HMS Queen Elizabeth остаются семь британских истребителей F-35B и 10 аналогичных машин корпуса морской пехоты США, полеты продолжаются. Авианосец зашел в Средиземное море по пути из Тихоокеанского региона, где демонстрировал британский флаг и "противостоял Китаю".Правда, корабли британской авианосной ударной группы так и не приблизились к спорным островам. Неделю назад HMS Queen Elizabeth находился в Аравийском море, и оказывал поддержку военным учениям на территории Омана. Флагман Королевского флота водоизмещением 65000 тонн завершит свой первый дальний поход в декабре.Падающие "молнии"Соединенные Штаты убеждают союзников в необычайных качествах F-35 Lightning II фактически лишь на том основании, что самолет – американского производства. Однако статистика аварий и катастроф в мирных условиях эксплуатации свидетельствует о низком качестве F-35: четыре истребителя потеряны в результате падений, и пять списаны после "нештатных ситуаций" (преимущественно сгорели). Американцы не разглашают причины аварий, но факты скрыть невозможно.Так, на авиабазе Эглин в штате Флорида (США) 20 мая 2018 года истребитель F-35A разбился при заходе на посадку. Близ авиабазы Бофорт в Южной Каролине 28 сентября 2018 года упал истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США. Покрыта тайной катастрофа F-35А ВВС Японии 9 апреля 2019 года – самолет упал в Тихий океан в 135 километрах от авиабазы Мисава.Не случайно ВВС США до сего дня официально не одобрили машину к многосерийному производству (то есть не подтвердили заявленные параметры технической готовности и боеспособности самолета), хотя эксплуатируют F-35 с 2014 года.Истребитель не слишком быстро летает, на сверхзвуке теряет обшивку (то есть разваливается), и тяжело отрывается от палубы корабля. Самолет F-35 "все еще очень далек от готовности к боям средней или высокой интенсивности, имеет лишь базовые, начальные эксплуатационные возможности". Обнаружены более 300 конструктивных недостатков, в том числе – критические (не позволяющие выполнить боевую задачу, угрожающие жизни летчика).Первый боевой вылет F-35 совершил в 2018 году, хотя вряд ли дорогостоящую "невидимку" конструировали для ударов по афганским джихадистам, не располагающим даже переносными зенитными ракетными комплексами. Что касается эффективности боевого применения, глава афганской миссии ООН Дебора Лайонс сегодня заявила, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) расширила свое присутствие в Афганистане.Вполне закономерно, американцев начинают теснить на рынке европейские производители авиатехники. Французский двухмоторный истребитель Rafale лидирует в тендере Air 2030 стоимостью семь миллиардов долларов на поставку новых боевых самолетов для ВВС Швейцарии. Rafale противостоит американским F-35 Lightning II, F-18E Super Hornet, и британско-немецко-итальянскому истребителю Eurofighter. Возможно, за это Францию лишили выгодного заказа на строительства атомных подводных лодок для Австралии.Принуждение ЕвропыОбъективно увядающий проект Lockheed Martin стоимостью 1,4 триллиона долларов американские специалисты называют "национальной катастрофой". ВВС США на годы вперед отказываются от массовых закупок F-35. А для войны в Старом Свете "одноразовый" истребитель вполне готов, и европейских союзников фактически принуждают покупать дозвуковые "невидимки" с недоинтегрированным вооружением.Главнокомандующий ВВС НАТО генерал Тод Уолтерс ранее заявил о сосредоточении в Европе 450 самолетов F-35 к 2030 году – преимущественно за счет союзников. Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян дополнил: "У нас уже есть неплохие планы, поскольку мы начинаем думать о том, как мы можем использовать эту возможность, особенно со многими нашими партнерами, у которых уже есть F-35 на театре военных действий".Не одобренные Пентагоном "молнии" уже получили военно-воздушные силы Великобритании, Норвегии, Италии, Нидерландов, Дании. На очереди – Польша. Для европейцев сочиняют все новые "ужастики" о неминуемой российской агрессии. И, разумеется, отказ союзников от закупок американского истребителяF-35 равнозначен предательству "свободного мира".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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средиземное море, f-35

Аппарат вертикального погружения: новая катастрофа F-35 – в Средиземном море

22:52 18.11.2021
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniИстребитель пятого поколения F-35 Lightning II
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня - Sputnik Молдова
Александр Хроленко
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Все материалы
Истребитель Королевских ВВС F-35 рухнул в Средиземное море, едва взлетев с авианосца Queen Elizabeth.
Истребители F-35 Lightning производства США получили известность в мире уникальным соотношением космической цены и низкой технической готовности, дрейфующей в аварийность. Даже в условиях небоевой эксплуатации "молнии" способны развалиться на сверхзвуковых скоростях, поразить себя из пушки, выйти из строя от удара природной молнии, разбиться при посадке, упасть в море при взлете.
Палубный истребитель британских ВМС F-35B при взлете с авианосца HMS Queen Elizabeth 17 ноября в 10 часов по Гринвичу упал в Средиземное море, летчик катапультировался и вернулся на борт корабля.
Модификация F-35B – самая дорогостоящая из-за технологической возможности короткого взлета и вертикальной посадки. Потеря одного самолета обошлась Лондону в 256 млн долларов. Приобретенный за такие деньги, достаточно новый истребитель падать не должен – категорически. Впрочем, происшествие на авианосце Queen Elizabeth лишь продолжает длинный список "косяков", парадоксов, аварий F-35 в разных странах.
Британские корабли "охраняют" район падения истребителя и технологические секреты F-35B от иностранных разведок. Хотя подобный "трофей" вряд ли заинтересует вероятного противника. Самолет F-35B слишком недоработан, не пользуется зарубежным спросом из-за его чрезвычайной дороговизны, узкой специализации и низкой надежности.
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С учетом бюджетных ограничений, Королевские ВВС предложили радикально сократить заказ истребителей F-35B – до 48 единиц, и вместо них в перспективе приобрести F-35A – более дешевые (около 100 миллионов долларов за единицу) и менее затратные в эксплуатации. На сегодня британцы получили 24 истребителя F-35B из 48 заказанных, а изначально планировали купить 138 таких машин.
Между тем, на борту HMS Queen Elizabeth остаются семь британских истребителей F-35B и 10 аналогичных машин корпуса морской пехоты США, полеты продолжаются. Авианосец зашел в Средиземное море по пути из Тихоокеанского региона, где демонстрировал британский флаг и "противостоял Китаю".
Правда, корабли британской авианосной ударной группы так и не приблизились к спорным островам. Неделю назад HMS Queen Elizabeth находился в Аравийском море, и оказывал поддержку военным учениям на территории Омана. Флагман Королевского флота водоизмещением 65000 тонн завершит свой первый дальний поход в декабре.

Падающие "молнии"

Соединенные Штаты убеждают союзников в необычайных качествах F-35 Lightning II фактически лишь на том основании, что самолет – американского производства. Однако статистика аварий и катастроф в мирных условиях эксплуатации свидетельствует о низком качестве F-35: четыре истребителя потеряны в результате падений, и пять списаны после "нештатных ситуаций" (преимущественно сгорели). Американцы не разглашают причины аварий, но факты скрыть невозможно.
Так, на авиабазе Эглин в штате Флорида (США) 20 мая 2018 года истребитель F-35A разбился при заходе на посадку. Близ авиабазы Бофорт в Южной Каролине 28 сентября 2018 года упал истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США. Покрыта тайной катастрофа F-35А ВВС Японии 9 апреля 2019 года – самолет упал в Тихий океан в 135 километрах от авиабазы Мисава.
Не случайно ВВС США до сего дня официально не одобрили машину к многосерийному производству (то есть не подтвердили заявленные параметры технической готовности и боеспособности самолета), хотя эксплуатируют F-35 с 2014 года.
Истребитель не слишком быстро летает, на сверхзвуке теряет обшивку (то есть разваливается), и тяжело отрывается от палубы корабля. Самолет F-35 "все еще очень далек от готовности к боям средней или высокой интенсивности, имеет лишь базовые, начальные эксплуатационные возможности". Обнаружены более 300 конструктивных недостатков, в том числе – критические (не позволяющие выполнить боевую задачу, угрожающие жизни летчика).
Первый боевой вылет F-35 совершил в 2018 году, хотя вряд ли дорогостоящую "невидимку" конструировали для ударов по афганским джихадистам, не располагающим даже переносными зенитными ракетными комплексами. Что касается эффективности боевого применения, глава афганской миссии ООН Дебора Лайонс сегодня заявила, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) расширила свое присутствие в Афганистане.
Вполне закономерно, американцев начинают теснить на рынке европейские производители авиатехники. Французский двухмоторный истребитель Rafale лидирует в тендере Air 2030 стоимостью семь миллиардов долларов на поставку новых боевых самолетов для ВВС Швейцарии. Rafale противостоит американским F-35 Lightning II, F-18E Super Hornet, и британско-немецко-итальянскому истребителю Eurofighter. Возможно, за это Францию лишили выгодного заказа на строительства атомных подводных лодок для Австралии.
Истребитель F-35 - Sputnik Молдова, 1920, 28.05.2021
Почему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper
28 мая, 21:50

Принуждение Европы

Объективно увядающий проект Lockheed Martin стоимостью 1,4 триллиона долларов американские специалисты называют "национальной катастрофой". ВВС США на годы вперед отказываются от массовых закупок F-35. А для войны в Старом Свете "одноразовый" истребитель вполне готов, и европейских союзников фактически принуждают покупать дозвуковые "невидимки" с недоинтегрированным вооружением.
Главнокомандующий ВВС НАТО генерал Тод Уолтерс ранее заявил о сосредоточении в Европе 450 самолетов F-35 к 2030 году – преимущественно за счет союзников. Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян дополнил: "У нас уже есть неплохие планы, поскольку мы начинаем думать о том, как мы можем использовать эту возможность, особенно со многими нашими партнерами, у которых уже есть F-35 на театре военных действий".
Не одобренные Пентагоном "молнии" уже получили военно-воздушные силы Великобритании, Норвегии, Италии, Нидерландов, Дании. На очереди – Польша. Для европейцев сочиняют все новые "ужастики" о неминуемой российской агрессии. И, разумеется, отказ союзников от закупок американского истребителяF-35 равнозначен предательству "свободного мира".
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