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Арабские эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
Арабские эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
Вопрос обсуждался в рамках заседания двусторонней межправительственной комиссии.
2021-11-18T10:32+0200
2021-11-18T10:44+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) может быть создана зона свободной торговли. Как пишет РИА Новости, о том, что такой вопрос обсуждался, журналистам рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.По словам главы Минпромторга, "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами – Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идет взаимодействие по этой части, – Египет, Индия".Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и, "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся или, может быть, коснемся 5 миллиардов долларов в этом году – это рекорд рекордов".ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.Выступая 17 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску также заявил, что на момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено."Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов", – заявил Попеску.Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек".
https://ru.sputnik.md/20211117/popescu-status-nablyudatelya-eaes-moldova-46479600.html
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в мире, россия, еаэс, оаэ

Арабские эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

10:32 18.11.2021 (обновлено: 10:44 18.11.2021)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Вопрос обсуждался в рамках заседания двусторонней межправительственной комиссии.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) может быть создана зона свободной торговли. Как пишет РИА Новости, о том, что такой вопрос обсуждался, журналистам рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС. – Ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", – рассказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами – Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идет взаимодействие по этой части, – Египет, Индия".
Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и, "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся или, может быть, коснемся 5 миллиардов долларов в этом году – это рекорд рекордов".
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.
Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Политика
Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены
Вчера, 13:29
Выступая 17 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску также заявил, что на момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено.
"Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов", – заявил Попеску.
Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек".
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