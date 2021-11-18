https://ru.sputnik.md/20211118/benzin-toplivo-nare-maksimalnye-tseny-46503390.html
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 19 ноября
2021-11-18T10:57+0200
2021-11-18T10:57+0200
2021-11-18T12:34+0200
общество
в молдове
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цены на топливо
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бензин
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 19 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на четыре бана и опустится до 21,21 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана – до 18,42 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
10:57 18.11.2021 (обновлено: 12:34 18.11.2021)
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 19 ноября.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 19 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на четыре бана и опустится до 21,21 лея.
Цена на дизтопливо подешевеет на два бана – до 18,42 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.