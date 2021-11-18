https://ru.sputnik.md/20211118/benzin-toplivo-nare-maksimalnye-tseny-46503390.html

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 19 ноября

2021-11-18T10:57+0200

2021-11-18T10:57+0200

2021-11-18T12:34+0200

общество

в молдове

молдова

цены на топливо

нарэ

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44709653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e56a46e075351c7c39cb05fb962ac2ee.jpg

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 19 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на четыре бана и опустится до 21,21 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана – до 18,42 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин