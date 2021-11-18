Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211118/benzin-toplivo-nare-maksimalnye-tseny-46503390.html
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 19 ноября
2021-11-18T10:57+0200
2021-11-18T12:34+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44709653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e56a46e075351c7c39cb05fb962ac2ee.jpg
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 19 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на четыре бана и опустится до 21,21 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана – до 18,42 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр. В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44709653_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37f67fefbe7882fea7842019bf2f50ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

10:57 18.11.2021 (обновлено: 12:34 18.11.2021)
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка на автозаправочной станции
Заправочная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 19 ноября.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 19 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на четыре бана и опустится до 21,21 лея.
Цена на дизтопливо подешевеет на два бана – до 18,42 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,67 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо – на 0,35 лея за литр.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Старт продаж новых iPhone в России - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Общество
В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона
21 сентября, 14:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ
13:20Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены
13:00Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года
12:50Забастовка в Афинах: не работает общественный транспорт
12:22Видеомост: двадцать лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве РМ-РФ
12:16Глава НАЦ отказался выступать в парламенте с отчетом: в чем причина
12:15В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
12:08Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги
12:02Финансовая блокада или легализация капиталов: Тирасполь и Кишинев снова спорят о деньгах
11:32Падение светящегося объекта над Ижевском попало на видео
11:15Сколько депутатов и сотрудников парламента вакцинированы: ответ спикера
10:57Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
10:32Арабские эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
10:00Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
09:41Где в Кишиневе 18 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:03Транспортники выходят на протест: объявлена дата
09:00Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
08:48Мир за сутки: приговор шаману, "барическая пропасть" и ягоды-спасители
08:30Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество – или не совсем
08:00Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы