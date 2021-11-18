https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма

Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма

Депутат рассказала об экономическом состоянии Молдовы, а так же прокомментировала, каким может оказаться бюджет на 2022 год

2021-11-18T22:44+0200

2021-11-18T22:44+0200

2021-11-18T22:44+0200

радио

молдова

бюджет

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Прошло более ста дней после того, как правительство во главе с Натальей Гаврилицей вступило в должность, однако конкретики насчет того, как вытащить страну из экономической пропасти, ни эксперты, ни граждане так и не услышали. На этом фоне многие жители Молдовы с недоумением наблюдают за тем, как представители кабмина выступают с красивыми лозунгами о приверженности идеям евроинтеграции и благодарят западных партнеров. А цены растут практически на все, особо критическая ситуация сложилась в энергетическом секторе, продукты дорожают от недели к неделе. О том, почему нынешняя власть не объясняет гражданам причины инфляции, и почему социальные инициативы парламентской оппозиции не принимаются правящим монобольшинством, поговорили с депутатом парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инной Сибовой.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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