https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html
Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма
Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма
Депутат рассказала об экономическом состоянии Молдовы, а так же прокомментировала, каким может оказаться бюджет на 2022 год
2021-11-18T22:44+0200
2021-11-18T22:44+0200
2021-11-18T22:44+0200
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Прошло более ста дней после того, как правительство во главе с Натальей Гаврилицей вступило в должность, однако конкретики насчет того, как вытащить страну из экономической пропасти, ни эксперты, ни граждане так и не услышали. На этом фоне многие жители Молдовы с недоумением наблюдают за тем, как представители кабмина выступают с красивыми лозунгами о приверженности идеям евроинтеграции и благодарят западных партнеров. А цены растут практически на все, особо критическая ситуация сложилась в энергетическом секторе, продукты дорожают от недели к неделе. О том, почему нынешняя власть не объясняет гражданам причины инфляции, и почему социальные инициативы парламентской оппозиции не принимаются правящим монобольшинством, поговорили с депутатом парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инной Сибовой.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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молдова, бюджет, видео
Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма
Обсудили с депутатом молдавского парламента ситуацию с тарифами и продолжающимся ростом цен.
Прошло более ста дней после того, как правительство во главе с Натальей Гаврилицей вступило в должность, однако конкретики насчет того, как вытащить страну из экономической пропасти, ни эксперты, ни граждане так и не услышали.
На этом фоне многие жители Молдовы с недоумением наблюдают за тем, как представители кабмина выступают с красивыми лозунгами о приверженности идеям евроинтеграции и благодарят западных партнеров.
А цены растут практически на все, особо критическая ситуация сложилась в энергетическом секторе, продукты дорожают от недели к неделе.
О том, почему нынешняя власть не объясняет гражданам причины инфляции, и почему социальные инициативы парламентской оппозиции не принимаются правящим монобольшинством, поговорили с депутатом парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инной Сибовой.