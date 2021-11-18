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https://ru.sputnik.md/20211118/deputaty-soberutsya-rassmotrenie-prostogo-votuma-nedoveriya-glave-minzdrava-46494242.html
Депутаты соберутся на рассмотрение простого вотума недоверия главе Минздрава
Депутаты соберутся на рассмотрение простого вотума недоверия главе Минздрава
Депутаты Молдовы соберутся на рассмотрение простого вотума недоверия главе Минздрава Немеренко
2021-11-18T07:30+0200
2021-11-18T07:30+0200
в молдове
молдова
вотум недоверия
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы собираются на новое пленарное заседание. В повестке - простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов. Помимо вотума недоверия главе Минздрава, парламентарии также заслушают отчет о деятельности Национального антикоррупционного центра за период с января 2016 года по 2021 год. В повестку дня заседания включен законопроект о компенсации потребления природного газа и тепла в холодный период года. Депутатам предстоит также одобрить поправки к займовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития. В программе заседания отражены и два проекта решений, которые касаются ратификации соглашений в области социального обеспечения между Молдовой и Италией, а также Грецией. В первом чтении депутаты обсудят законопроекты поправок в Закон о социальном обеспечении и Закон о государственном бюджете на 2021 год.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-prostom-votume-nedoveriya-ot-oppozitsii-pridu-parlament-46369229.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вотум недоверия, алла немеренко

Депутаты соберутся на рассмотрение простого вотума недоверия главе Минздрава

07:30 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая
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Депутаты законодательного органа Молдовы соберутся на пленарное заседание.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы собираются на новое пленарное заседание. В повестке - простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов.
Помимо вотума недоверия главе Минздрава, парламентарии также заслушают отчет о деятельности Национального антикоррупционного центра за период с января 2016 года по 2021 год.
В повестку дня заседания включен законопроект о компенсации потребления природного газа и тепла в холодный период года. Депутатам предстоит также одобрить поправки к займовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития.
В программе заседания отражены и два проекта решений, которые касаются ратификации соглашений в области социального обеспечения между Молдовой и Италией, а также Грецией. В первом чтении депутаты обсудят законопроекты поправок в Закон о социальном обеспечении и Закон о государственном бюджете на 2021 год.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Общество
Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
12 ноября, 17:20
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