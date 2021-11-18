https://ru.sputnik.md/20211118/dogovoru-o-druzhbe-mezhdu-moldovoy-i-rossiey---20-let-46525955.html

Договору о дружбе между Молдовой и Россией – 20 лет

Договору о дружбе между Молдовой и Россией – 20 лет

Есть все шансы получить импульс для дальнейшего развития Российско- Молдавских отношений.

2021-11-18T20:47+0200

2021-11-18T20:47+0200

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общество

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молдова

договор

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В пятницу, 19 ноября, исполняется 20-я годовщина подписания Молдовой и Россией Договора о дружбе и сотрудничестве."Российско-молдавский договор 2001 года обозначил позиции сторон в достаточно конструктивном, взаимовыгодном ключе, в документе четко просматриваются стратегические национальные интересы двух государств, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – Другое дело, что начиная с 2003 года несомненно позитивные положения договора начали давать сбои".Первый такой сбой, говорит Крылов, случился, когда правившая в то время ПКРМ, а точнее, ее руководитель фактически сорвал план приднестровского урегулирования, известный как "меморандум Козака". Именно в том момент, по мнению аналитика, впервые после распада СССР в российско-молдавских отношениях возникло серьезное напряжение.Второй точкой бифуркации Крылов указывает подписание Молдовой договора (без необходимого согласования с Российской Федерацией) об ассоциации с ЕС и режиме свободной торговли.В-третьих, по его мнению, в России весьма болезненно восприняли решение Конституционного суда Молдовы о признании "устаревшим" Закона о функционировании языков.Нормальные межгосударственные отношения, подчеркивает молдавский политолог, – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить преференций, уступок или льгот, не отдавая ничего взамен. Хуже того – совершая по отношению к России отчетливо недружественные действия."Я по-прежнему считаю, что договор от 2001 года может быть фундаментом для здоровых российско-молдавских отношений, ему еще можно придать второе дыхание. Учитывая современные экономические потребности Молдовы, Россия представляет для нашей страны огромный интерес. Нельзя игнорировать и культурный аспект – общую веру, тот факт, что русский язык по сей день играет в Молдове роль близкую к функциям государственного языка. И конечно, трудно переоценить значение России для вопроса приднестровского урегулирования", – убежден Крылов.При этом аналитик утверждает, что не уверен, осознает ли изначальные задачи и перспективы этого документа действующая молдавская власть.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько также считает, что сейчас между Россией и Молдовой много неопределенности и недосказанности."С одной стороны, каких-то катастрофических событий между двумя странами не происходило. Даже спор, касающийся поставок газа на территорию Молдовы, был урегулирован со значительными уступками со стороны России. С другой – и особой дружбы не наблюдается. Безальтернативно прозападный курс, на который ориентируется молдавская политическая элита не соответствует ожиданиям не только России, но и значительной части населения самой Молдовы", – считает Безпалько.При этом он указывает на долгое, близкое и весьма благополучное соседство Молдовы и России в советском и – ранее – имперском прошлом. Безпалько отмечает, что на территории Молдовы веками уживались в мире люди десятков национальностей."Но в последние 20 лет в Молдове прочно закрепилась во власти прозападная элита с соответствующей риторикой. Но по опыту мы уже знаем, что на постсоветском пространстве все разрушения, насилие и военные действия начинались именно с риторики. И мне бы очень не хотелось, чтобы какая-нибудь третья сторона использовала (как это произошло, например, Украиной) Молдову для достижения неких геополитических целей. Особенно помня о все еще до конца не урегулированном приднестровском конфликте. В целом же Договор о дружбе – это камень, на котором мы стоим, и весь вопрос в том, останется ли он устойчивым или выскочит из-под наших ног", – говорит Безпалько.Договор о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Российской Федерацией подписан 19 ноября 2001 года, опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и задуман основополагающим международно-правовым актом современных российско-молдавских отношений.

https://ru.sputnik.md/20211117/o-chem-govorili-v-moskve-glavy-mid-rossii-i-moldovy-46493476.html

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россия, молдова, договор