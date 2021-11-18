https://ru.sputnik.md/20211118/evropa-postavila-severnyy-potok-2-na-pauzu-vzvintila-sebe-tseny-46501705.html

Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены

Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены

Запуск "Северного потока — 2" вновь откладывается, на этот раз — из-за немецкой бюрократии.

2021-11-18T13:20+0200

2021-11-18T13:20+0200

2021-11-18T13:20+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию проекта. Не исключен и политический след. Как очередная задержка отразится на "Газпроме" и ценах на голубое топливо — выяснило РИА Новости.Еще одно препятствиеКотировки газа в Европе за день взлетели почти на 17 процентов и впервые с середины октября пробили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.Это реакция на то, что энергетический регулятор Германии потребовал привести юридическую структуру независимого оператора Nord Stream 2 AG (со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг) в соответствие с местными законами. Надо создать дочернее немецкое предприятие — владельца и оператора той части трубопровода, которая проходит по территории ФРГ.Требования удовлетворят. Создадут "дочку", переведут на нее активы и сотрудников. Потом вновь придется подавать документы в Федеральное сетевое агентство.Заминка заставила трейдеров понервничать. "Рынок ожидал запуска в январе 2022-го, что позволило бы заполнить европейские газовые подземные хранилища на 26 процентов (17,2 миллиарда кубометров). При отсрочке ЕС недосчитается почти четырех миллиардов. Это приведет к сбоям с электроэнергией", — предупреждает Максим Черняев, доцент, заместитель декана экономического факультета РУДН.Чтобы не замерзнуть зимой, европейцам стоит поторопиться."Северный поток — 2" достроили 10 сентября. Немецкий регулятор приступил к проверке соответствия техническим стандартам. Это должно было занять четыре месяца. Затем — в Еврокомиссию.Теперь газ пустят не раньше весны, полагают аналитики. А то и вовсе летом.Значит, удорожание продолжится. "Большую часть зимы спот-цены на европейском газовом рынке будут держаться выше тысячи долларов. Может временами пробивать и полторы", — прогнозирует Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Откладывая поставки российского газа, европейцы раскачивают под собой лодку. Цены могут расти на пять-восемь процентов в месяц.А у "Газпрома" очередь из покупателей. Китай готов увеличить прокачку. Там промышленное производство ускорилось до трех с половиной процентов в годовом выражении.Повышается и спрос со стороны Турции. Анкара закупает для внутреннего потребления, а также для транзита в Южную Европу.Сейчас поставлять излишки в Азию выгоднее. В Европу топливо идет по ценам, прописанным в среднесрочных контрактах. На них резкое подорожание напрямую не сказывается. "Получается задержка в шесть-девять месяцев — так устроена формула стоимости", — уточняет собеседник.Заработать на простоеАналитики не видят в приостановке сертификации злого умысла. Слишком много германские акционеры Uniper и Wintershall потратили на этот проект — как и австрийская OMV, французская Engie, британо-голландская Royal Dutch Shell. Европейские партнеры "Газпрома" профинансировали трубопровод на 50 процентов.Ранее Министерство экономики Германии завершило анализ "Северного потока — 2". В отчете говорится, что проект не грозит безопасности газоснабжения ФРГ и Евросоюза.Интересно, что заминка с сертификацией возникла на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе — через несколько дней после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о газопроводе Ямал — Европа. "Мы их обогреваем, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", — предупредил он.Кроме того, к сертификации допустили украинский "Нафтогаз". Без права вето — Киев лишь сможет высказать свое мнение. Однако это тоже показательно.Российскому проекту продолжают вставлять палки в колеса. Это на руку поставщикам сжиженного природного газа (СПГ). Прежде всего из США и близкого к американским финансовым группам Катара. Отсрочка позволит им заработать. Кроме того, они воспользуются этим, чтобы продавить инвестиции в терминалы по приему СПГ. Например, в Польше и Германии. Такая инфраструктура есть в Италии и Великобритании. Но и эти страны не спешат отказываться от более дешевого трубопроводного газа.Конкуренцию американскому СПГ может составить СПГ с российских месторождений "Новатэка" на Ямале. Однако четыре-шесть месяцев — слишком мало, чтобы перераспределить доли на рынке.Европейские предприятия вряд ли перейдут на СПГ. Скорее заводы Германии, Австрии и Нидерландов временно вернутся к углю. Другое дело — простые потребители. Среди них наверняка прибавится желающих поскорее перейти на ветряки и солнечные батареи.Точно назвать дату запуска газопровода никто не может. Много препятствий — политика, бюрократия. Но уже ясно, что "Северный поток — 2" — уникальный проект: приносит деньги, даже когда простаивает.

https://ru.sputnik.md/20211116/germaniya-priostanovila-sertifikatsiyu-severnogo-potoka---2-46447141.html

https://ru.sputnik.md/20211117/situatsiyu-severnym-potokom-2-prokommentrirovali-v-kremle-46474957.html

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в мире, россия, северный поток-2