https://ru.sputnik.md/20211118/finansovaya-blokada-legalizatsiya-kapitalov-tiraspol-kishinev-sporyat-dengakh-46504066.html

Финансовая блокада или легализация капиталов: Тирасполь и Кишинев снова спорят о деньгах

Финансовая блокада или легализация капиталов: Тирасполь и Кишинев снова спорят о деньгах

Кишинев и Тирасполь опять не могут договориться: по каким правилам и в каких банках приднестровские заводы должны покупать валюту.

2021-11-18T12:02+0200

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Приднестровье обвиняет молдавские власти в намеренном закрытии счетов предприятий региона в молдавских банках и препятствовании конвертации молдавских леев в иностранную валюту. Молдавские власти на обвинения не отвечают, однако эксперты из Кишинева настаивают на законности действий молдавских финансовых учреждений. Sputnik Молдова выяснял, что происходит в финансовых отношениях Кишинева и Тирасполя.В январе и марте 2021 года, как рассказал заместитель главы Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник, молдавские банки закрыли счета двух приднестровских предприятий, в том числе Молдавского металлургического завода (ММЗ) в Рыбнице.Взаиморасчеты на берегах ДнестраФинансовые взаимоотношения берегов Днестра переживали разные этапы. В Приднестровье на данный момент действуют три коммерческих банка (Эксимбанк, Агропромбанк и Сбербанк) и Приднестровский республиканский банк. Ни одно из этих финансовых учреждений не зарегистрировано в Молдове.До 2002 года приднестровские банки могли свободно проводить межбанковские конверсионные операции с банками Республики Молдова. После 2002 года возможность таких отношений была заблокирована молдавскими властями — ни у одного из приднестровских банков не оказалось молдавских документов на осуществление деятельности.С 2002 года практически все платежи между резидентами двух берегов Днестра проходят через так называемый счет Расчетно-кассового центра (РКЦ) Тирасполя, который открыт в Нацбанке РМ в 1996 году.Этот счет является одним из главных связующих звеньев между финансовыми системами двух субъектов на протяжении 25 лет. По данным приднестровской стороны, в 2020 году оборот по этому счету оценивался примерно в 400 миллионов в долларовом эквиваленте. Таким способом, например, молдавские операторы энергосети рассчитываются за поставленную МГРЭС электроэнергию.Отметим, все взаиморасчеты между экономическими агентами Приднестровья и правобережной Молдовы, в соответствии с законодательтсвом РМ, производятся в молдавских леях.Другой способ финансового взаимодействия между берегами Днестра — это открытие прямых счетов приднестровскими предприятиями в коммерческих банках РМ.Данные о количестве таких счетов сильно разнятся. Еще в 2019 году в Нацбанке РМ сообщали о более чем 400 таких счетах. В Приднестровье же считают, что счета в молдавских банках есть только у нескольких десятков предприятий.Наиболее сильным ударом для приднестровской финансовой системы, как считают в регионе, стало издание в 2011 году Федеральным казначейством США документа, настоятельно рекомендующего американским банкам проявлять осмотрительность при проведении платежей с участием финансовых учреждений Приднестровья.На практике попадание в список FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) означает, что все проводимые в регионе операции с долларом США попадают под пристальное наблюдение и ограничения финансовой деятельности.Новый виток валютного противостоянияНовые сложности для предприятий из Приднестровья в коммерческих банках РМ начались летом 2019 года. Случайно или нет, это совпало с бегством из Молдовы экс-главы Демпартии и на тот момент самого влиятельного человека в Молдове Владимира Плахотнюка и назначением коалиционного правительства под руководством Майи Санду.Тогда, летом 2019 года, был заблокирован ряд операций, а потом и закрыты счета нескольких приднестровских предприятий со ссылкой на недавно вступивший в силу закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Тогда в Нацбанке Молдовы объясняли происходящее необходимостью внедрения изменений в законодательстве. По словам бывшего вице-президента НБМ, молдавские банки применяют к предприятиям левобережья те же требования, что к другим экономическим агентам, а из 67 предприятий, чьи счета были закрыты, только два находятся в Приднестровье.По информации приднестровской стороны, в январе-феврале 2020 года также были прекращены все платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках.Ситуация с закрытием счетов повторилась и в 2021 году. В январе и марте 2021 года, как утверждают в Приднестровье, коммерческими банками РМ были закрыты счета двух крупных предприятий Левобережья. Одно из них — Молдавский металлургический завод в Рыбнице.По его словам, с теми или иными банковскими ограничениями в РМ столкнулись 13 приднестровских предприятий. Речь идет об операциях, связанных с пополнением счетов предприятий, а также об операциях, предполагающих в дальнейшем конвертацию молдавских леев в иностранную валюту. Кроме ММЗ, из банковского пространства РМ сегодня полностью исключены "Молдавизолит" и ООО "Тиройл-трейд". Не может открыть счет в Молдове и футбольный клуб "Шериф".Взгляд из КишиневаОфициальные власти Молдовы очередной виток претензий к действиям молдавских банков в отношении компаний из Приднестровья пока никак не комментируют. Пожалуй, единственный раз банковская проблема упоминалась в разговоре главы Приднестровья Вадима Красносельского и молдавского премьера Натальи Гаврилицы в октябре 2021 года. Тогда премьер пообещала Красносельскому выяснить, почему не может открыть в молдавском банке счет футбольный клуб "Шериф", и выступить с уточнениями.Бывший вице-министр молдавского правительства по реинтеграции и участник переговорного процесса от Кишинева Александр Фленкя рассказал Sputnik Молдова, что с 2019 года в Молдове ничего нового не произошло, а трудности приднестровских компаний - это результат применения "новой правовой реальности" с 2019 года.В Молдове все транзакции производятся в леях, которые любая компания может конвертировать в валюту, рассказывает Фленкя, но при определенных условиях.По его словам, в случае необходимости экономические агенты из Приднестровья, на общих для всех молдавских предприятий условиях, могут приобрести валюту в молдавском банке."Для этого в банк предоставляется копия контракта, копии инвойсов, и на их основании переводятся деньги. А просто так, потому что кому-то хочется поменять 100 миллионов леев и получить пять миллионов евро и вывести их из страны, — это запрещено законом", — рассказывает Фленкя.По словам Фленкя, счета в молдавских банках закрываются по причинам попыток некоторых предприятий провести сомнительные транзакции."В случае когда приднестровские компании через счета в молдавских банках пытаются проводить операции, которые противоречат законодательству по борьбе с отмыванием денег, — это непрозрачные и непонятные транзакции, в таком случае банки сами определяют, могут они управлять такими рисками или нет. Часто банки просто отказываются от таких клиентов", — отмечает экс-чиновник."В 2019 году, когда я был в должности, у того же ММЗ были проблемы, связанные с попыткой провести транзакции на миллионы долларов. После таких попыток в самом деле закрывались счета", — рассказывает Фленкя.Александр Фленкя уверен, что законопослушным компаниям региона требования молдавских банков навредить не могут."Это нормальная ситуация для любой страны. Если ты законопослушный предприниматель, то тебе ничего не угрожает и в крайнем случае ты можешь защитить интересы в суде. А если компания заведомо занимается незаконной деятельностью, то, конечно, угрозы есть", — считает бывший вице-премьер молдавского правительства.Что думают в ТирасполеВ Тирасполе говорят, что сложившаяся ситуация может привести к подрыву и даже к разрыву торгово-экономических связей между Приднестровьем и остальной Молдовой.По данным приднестровского центробанка, в 2020 году оборот товаров и услуг с приднестровских и молдавских компаний достиг порядка 393 миллионов долларов. Из них 263 миллиона — экспорт приднестровских товаров и услуг на правый берег, 130 миллионов — импорт с правого берега. По результатам 10 месяцев уже нынешнего года эта цифра находится на уровне примерно 85 миллионов долларов.Все платежи между предприятиями Приднестровья и Молдовы, как уже отмечалось, происходят только в молдавских леях, а значит, за счет положительного сальдо баланса товаров и услуг в левобережье накапливается молдавские леи, которые, как утверждают в Тирасполе, все труднее и труднее обменять на валюту.Это, как говорят приднестровские чиновники, может привести к обесцениванию молдавской валюты в Приднестровье, что, в свою очередь, делает торговлю с правым берегом Днестра менее выгодной.Как недавно заявил зампредседателя приднестровского банка, трудности в нынешних условиях прежде всего могут возникнуть у Молдавской ГРЭС, экспортирующей в Молдову большие объемы электроэнергии.Из-за того, что молдавские леи невозможно будет конвертировать в том числе и в приднестровские рубли, предприятие может столкнуться с проблемами в ведении операционной деятельности — с выплатой зарплат, налогов, оплатой за потребленные энергоносители.Из-за этого поставки за леи в какой-то момент окажутся невыгодными, поэтому, как утверждает приднестровский чиновник, встанет вопрос: нужно ли их продолжать?

https://ru.sputnik.md/20190916/Premer-Pridnestrovya-nazval-zakrytie-bankovskikh-schetov-finansovoy-blokadoy-27540691.html

https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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