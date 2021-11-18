https://ru.sputnik.md/20211118/glava-nats-otkazalsya-vystupat-parlamente-otchetom-chem-prichina-46507491.html

Глава НАЦ отказался выступать в парламенте с отчетом: в чем причина

Глава НАЦ отказался выступать в парламенте с отчетом: в чем причина

Глава силового ведомства уверен, что решение об его увольнении уже принято и зачитывание отчета ничего не изменит

2021-11-18T12:16+0200

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парламент

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслан Флоча заявил, что не станет выступать в парламенте с отчетом. Рассмотрение отчета было включено в повестку заседания законодательного форума на четверг. По его словам, в течение двух недель он с командой принимал участие в слушаниях в парламентской комиссии и представил абсолютно всю запрашиваемую информацию в указанные сроки с конкретными ответами на вопросы депутатов. По словам главы НАЦ, отчет, представленный в четверг на сайте парламента, "является выражением умышленного искажения действительности, грубого манипулирования цифрами и полного непонимания происходящих процессов"."С самого начала я заметил поверхностный подход некоторых членов комиссии, отсутствие элементарных положений правовой базы и компетенций НАЦ, а также популизм, проявленный на всех слушаниях", - заявил Флоча. Как отметил в своем заявлении глава НАЦ, он "решил пощадить тех, кто прикрывается мандатом доверия, данным гражданами, от стыда, который будет при выполнении показной процедуры с предопределенным концом".

https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-reglament-naznacheniya-direktora-nats-44188453.html

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, парламент