https://ru.sputnik.md/20211118/grosu-vstretilsya-s-glavoy-mid-turtsii-chavushoglu-chto-obsuzhdali-46520368.html

Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали

Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали

Стороны договорились укреплять сотрудничество и завершить ратификацию Соглашения о взаимном признании водительских прав.

2021-11-18T18:09+0200

2021-11-18T18:09+0200

2021-11-18T18:09+0200

политика

в молдове

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игорь гросу

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мевлют чавушоглу

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу обсудил двустороннее сотрудничество Молдовы и Турции на встрече с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу. На встрече присутствовала также председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман, а также чрезвычайный и полномочный посол Турции в Молдове Гюрол Секменсюер. Гросу поблагодарил за постоянную помощь, которую Турция оказывает республике, и высоко оценил открытость для укрепления диалога, призвав к усилению стратегического сотрудничества между двумя странами.Другой темой обсуждений было завершение процедур ратификации Соглашения о конвертировании и взаимном признании водительских прав, что облегчит экспортные услуги и другую коммерческую, экономическую и инвестиционную деятельность.В этом контексте два официальных лица отметили успех свободного передвижения граждан Молдовы в Турции на основании удостоверения личности. В завершение министр иностранных дел Турции выразил готовность оказать необходимую поддержку Молдове во всех сферах, в том числе побудить турецкие компании продолжать инвестиции в республику.

https://ru.sputnik.md/20211118/popesku-chavushoglu-podpisali-plan-konsultatsii-mezhdu-mid-na-2022-2023-god-46514338.html

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в молдове, молдова, игорь гросу, турция, встреча, парламент, мевлют чавушоглу