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Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали
Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали
Стороны договорились укреплять сотрудничество и завершить ратификацию Соглашения о взаимном признании водительских прав.
2021-11-18T18:09+0200
2021-11-18T18:09+0200
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу обсудил двустороннее сотрудничество Молдовы и Турции на встрече с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу. На встрече присутствовала также председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман, а также чрезвычайный и полномочный посол Турции в Молдове Гюрол Секменсюер. Гросу поблагодарил за постоянную помощь, которую Турция оказывает республике, и высоко оценил открытость для укрепления диалога, призвав к усилению стратегического сотрудничества между двумя странами.Другой темой обсуждений было завершение процедур ратификации Соглашения о конвертировании и взаимном признании водительских прав, что облегчит экспортные услуги и другую коммерческую, экономическую и инвестиционную деятельность.В этом контексте два официальных лица отметили успех свободного передвижения граждан Молдовы в Турции на основании удостоверения личности. В завершение министр иностранных дел Турции выразил готовность оказать необходимую поддержку Молдове во всех сферах, в том числе побудить турецкие компании продолжать инвестиции в республику.
https://ru.sputnik.md/20211118/popesku-chavushoglu-podpisali-plan-konsultatsii-mezhdu-mid-na-2022-2023-god-46514338.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, турция, встреча, парламент, мевлют чавушоглу

Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали

18:09 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaВстреча Игоря Гросу и Мевлюта Чавушоглу в Кишиневе
Встреча Игоря Гросу и Мевлюта Чавушоглу в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стороны договорились укреплять сотрудничество в разных сферах и завершить ратификацию Соглашения о взаимном признании водительских прав.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу обсудил двустороннее сотрудничество Молдовы и Турции на встрече с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
На встрече присутствовала также председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман, а также чрезвычайный и полномочный посол Турции в Молдове Гюрол Секменсюер.
Гросу поблагодарил за постоянную помощь, которую Турция оказывает республике, и высоко оценил открытость для укрепления диалога, призвав к усилению стратегического сотрудничества между двумя странами.

"Мы хотим постоянного диалога с нашими коллегами, и мы решили укрепить его как по линии парламентских групп дружбы, так и в специализированных парламентских комитетах, что позволит создать более широкую консультативную структуру, а также возможную передачу опыта ", - заявил спикер.

Другой темой обсуждений было завершение процедур ратификации Соглашения о конвертировании и взаимном признании водительских прав, что облегчит экспортные услуги и другую коммерческую, экономическую и инвестиционную деятельность.
В этом контексте два официальных лица отметили успех свободного передвижения граждан Молдовы в Турции на основании удостоверения личности.
В завершение министр иностранных дел Турции выразил готовность оказать необходимую поддержку Молдове во всех сферах, в том числе побудить турецкие компании продолжать инвестиции в республику.
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