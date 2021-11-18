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И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу
И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу
Думитру Рубу отреагировал на опубликованное в прессе видео, на котором он получает денежную сумму.
2021-11-18T19:15+0200
2021-11-18T19:15+0200
деньги
прокуратура
думитру робу
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу считает, что он является объектом действий по манипулированию общественным мнением, а его имидж и имидж его коллег хотят скомпрометировать.Так Думитру Робу прокомментировал видео, разосланное в СМИ, на котором он держит в руках стопку купюр евро.Это видео было разослано на электронные адреса СМИ с сообщением следующего содержания:По словам Робу, видео записано в мае-июне 2020 года в доме родителей гражданина Серджиу Шептеличь, который проживает по соседству с родственниками генерального прокурора.Он также говорит, что этот человек якобы купил машину у своего зятя Геннадия Гециу, и, поскольку он находился в то время в Италии, деньги за машину ему должен был передать Думитру Робу. По его словам, это была сумма в десять тысяч евро, которая после получения была зачислена на банковский счет и переведена в Италию."Чтобы исключить любое толкование, я лично прошу Высший совет прокуроров назначить прокурора, который будет расследовать обстоятельства дела. При этом, как гражданин, я попрошу правоохранительные органы о расследовании обстоятельств видеозаписи без моего согласия, из-за нарушения неприкосновенности личной жизни", - указано в реакции временного генерального прокурора.Он считает, что за распространением этого видео стоят люди, "понимающие, что их преследование неизбежно". И все это произошло после активизации расследований по делам, имеющим повышенный резонанс, инициатив по экстрадиции нескольких фигурантов дел о коррупции, отмыванию денег и других.
https://ru.sputnik.md/20190731/Dekret-podpisan-prezident-utverdil-Dmitriya-Robu-vrio-genprokurora-Moldovy-27076134.html
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деньги, прокуратура, думитру робу

И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу

19:15 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaDumitru Robu
Dumitru Robu - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Евгений Чебан
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Думитру Рубу отреагировал на опубликованное в прессе видео, на котором он получает денежную сумму.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу считает, что он является объектом действий по манипулированию общественным мнением, а его имидж и имидж его коллег хотят скомпрометировать.
Так Думитру Робу прокомментировал видео, разосланное в СМИ, на котором он держит в руках стопку купюр евро.
Это видео было разослано на электронные адреса СМИ с сообщением следующего содержания:

"Эксклюзивные кадры, где и. о. генпрокурора Думитру Робу получает крупную сумму денег в качестве взятки, чтобы повлиять на дело о коррупции должностного лица, задокументированного Антикоррупционной прокуратурой, в период, когда Робу занимал должность заместителя прокурора Кишинева. В результате этого, обвиняемый был оправдан", - указывается в сообщении.

По словам Робу, видео записано в мае-июне 2020 года в доме родителей гражданина Серджиу Шептеличь, который проживает по соседству с родственниками генерального прокурора.
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Он также говорит, что этот человек якобы купил машину у своего зятя Геннадия Гециу, и, поскольку он находился в то время в Италии, деньги за машину ему должен был передать Думитру Робу. По его словам, это была сумма в десять тысяч евро, которая после получения была зачислена на банковский счет и переведена в Италию.
"Чтобы исключить любое толкование, я лично прошу Высший совет прокуроров назначить прокурора, который будет расследовать обстоятельства дела. При этом, как гражданин, я попрошу правоохранительные органы о расследовании обстоятельств видеозаписи без моего согласия, из-за нарушения неприкосновенности личной жизни", - указано в реакции временного генерального прокурора.
Он считает, что за распространением этого видео стоят люди, "понимающие, что их преследование неизбежно". И все это произошло после активизации расследований по делам, имеющим повышенный резонанс, инициатив по экстрадиции нескольких фигурантов дел о коррупции, отмыванию денег и других.
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