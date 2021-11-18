https://ru.sputnik.md/20211118/i-o-genprokurora-obvinili-vo-vzyatochnichestve-chto-govorit-dumitru-robu-46524135.html

И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу

И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу

Думитру Рубу отреагировал на опубликованное в прессе видео, на котором он получает денежную сумму.

2021-11-18T19:15+0200

2021-11-18T19:15+0200

2021-11-18T19:15+0200

деньги

прокуратура

думитру робу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2768/92/27689249_461:0:1593:637_1920x0_80_0_0_976290b47ea75a9809582c1c1d9e65fd.jpg

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу считает, что он является объектом действий по манипулированию общественным мнением, а его имидж и имидж его коллег хотят скомпрометировать.Так Думитру Робу прокомментировал видео, разосланное в СМИ, на котором он держит в руках стопку купюр евро.Это видео было разослано на электронные адреса СМИ с сообщением следующего содержания:По словам Робу, видео записано в мае-июне 2020 года в доме родителей гражданина Серджиу Шептеличь, который проживает по соседству с родственниками генерального прокурора.Он также говорит, что этот человек якобы купил машину у своего зятя Геннадия Гециу, и, поскольку он находился в то время в Италии, деньги за машину ему должен был передать Думитру Робу. По его словам, это была сумма в десять тысяч евро, которая после получения была зачислена на банковский счет и переведена в Италию."Чтобы исключить любое толкование, я лично прошу Высший совет прокуроров назначить прокурора, который будет расследовать обстоятельства дела. При этом, как гражданин, я попрошу правоохранительные органы о расследовании обстоятельств видеозаписи без моего согласия, из-за нарушения неприкосновенности личной жизни", - указано в реакции временного генерального прокурора.Он считает, что за распространением этого видео стоят люди, "понимающие, что их преследование неизбежно". И все это произошло после активизации расследований по делам, имеющим повышенный резонанс, инициатив по экстрадиции нескольких фигурантов дел о коррупции, отмыванию денег и других.

https://ru.sputnik.md/20190731/Dekret-podpisan-prezident-utverdil-Dmitriya-Robu-vrio-genprokurora-Moldovy-27076134.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

деньги, прокуратура, думитру робу