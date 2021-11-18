https://ru.sputnik.md/20211118/izvestnaya-skripachka-moldova-gromkii-skandal-khayp-stradivari-46523290.html

Известная скрипачка из Молдовы - о громком скандале и хайпе на Страдивари

Известная скрипачка из Молдовы - о громком скандале и хайпе на Страдивари

Известная далеко за пределами Молдовы скрипачка Александра Конунова рассказала о скандале со скрипкой Гваданини, на которой она играет, и о том, какое отношение к этой истории имеет Страдивари

2021-11-18T19:50+0200

2021-11-18T19:50+0200

2021-11-18T19:50+0200

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Известная далеко за пределами Молдовы скрипачка Александра Конунова рассказала в интервью радиостудии Sputnik подробности скандала, в который она попала из-за неверно оформленного паспорта на музыкальный инструмент конца XVIII века.Молдавские СМИ приписали инструмент Александры Конуновой авторству великого лютье (мастер, изготавливающий струнные инструменты) Антонио Страдивари. На самом деле эта скрипка создана в 1785 году другими знаменитым мастером - Джованни Гваданини. Александру остановили в кишиневском аэропорту 22 октября. У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила музыкант. Инструмент изъяли для проведения экспертизы и начали расследование, которое длится до сих пор.По словам Конуновой, все необходимые документы на музыкальный инструмент были предоставлены Таможенной службе Молдовы и прокуратуре в течение нескольких дней после изъятия у нее скрипки. Однако инструмент ей до сих пор не вернули. Поговорили с Александрой Конуновой о подробностях скандала, об утечках информации из госструктур, об утке о "скрипке Страдивари", об имидже Молдовы в свете последних событий и о том, как на ней отразилась эта история.По ее словам, помогает и советник президента по вопросам культуры Анжела Брашовяну.Затянувшееся следствиеВ разбирательстве по этому делу, как утверждает сама музыкант, ей помогает довольно много людей. "Но тем не менее прокуратура Молдовы умудряется заниматься абсолютным произволом. Сначала они обратились к Интерполу, что может по протоколу и правильно, чтобы проверить не потеряна ли скрипка, не украдена ли она и так далее. Они получили от Интерпола абсолютно резонабильный ответ, что со скрипкой все в порядке", – отметила собеседница.На этом, как сказала Конунова, дело должно было закончиться. "Но по истечению двух недель с момента подачи петиции о выдаче скрипки прокурор Петрушка, который занимается этим делом, решил, что нужно углубиться и продолжить искать какие-то крючки, чтобы не выдавать инструмент. Поражает то, что они волнуются и заботятся о странах, входящих в Парижскую конвенцию. Потому что сейчас они подали в Интерпол вопрос о том, не представляет ли эта скрипка культурные и исторические интересы для какой-либо из этих стран", – пояснила скрипачка.Как считает музыкант, происходит абсолютное беззаконие.Скрипичный паспорт с сюрпризомКак рассказала Конунова, отправляясь на концерт в Москву, и, зная, что на ее скрипку необходим соответствующий документ, она заблаговременно обратилась к лютье."Признаю, что моей проблемой стало то, что я сделала паспорт на скрипку у мастера, который, как я потом узнала, работал без лицензии и не имел права выдавать документ. Это наш местный мастер, который давно меня знает", – пояснила собеседница.Он, по ее словам, сделал надпись о том, что инструмент представляет исторический и культурный интерес для Молдовы."Мне даже в голову не пришло проверить документ. Потому что скрипичный паспорт – это абсолютно рутинный документ, где просто описываются характеристики инструмента, то есть техническая часть. При вопросе на границе со стороны сотрудника таможни, я абсолютно спокойно предоставила этот документ", – добавила Конунова.Скрипачка подчеркнула, что в течение 17 лет никогда не сталкивалась с подобного рода затруднениями.Хайп на Страдивари: как в этой истории "всплыл" великий лютье?Как рассказала Конунова, мастер, который оформлял паспорт для скрипки переписал то, что было написано на этикетке инструмента."А там написано латинскими буквами Джованни Батиста Гваданини, сделано в Турине, тысяча семьсот и дальше непонятно какой именно год, потому что скрипка очень старая. И снизу написано "Alumnus Antonio Stradivari". Для людей с минимальным уровнем культуры и знаниями понятно, что "Alumnus" означает "ученик". Гваданини хотелось, чтобы его скрипки имели хоть какое-то отношение к такому мастеру, как Антонио Страдивари. Он был его учеником", – рассказала музыкант.По ее словам, утечка информации произошла сначала на таможне, а потом в прокуратуре. "На таможенном сервисе, потому что они были первыми, у кого оказались документы, где было надпись "Alumnus Antonio Stradivari"… А прокуратура "слила" потом имя скрипки", – сказала Конунова.Она пояснила, что у всех скрипок, таких как Страдивари, Гварнери "дель Джезу", Гваданини есть так называемый никнейм – инструмент называют по имени последнего солиста, который на нем играл.Она подчеркнула, что раскрытие подобной информации нелегально со стороны правоохранительных органов.Последствия скандала и удар по имиджу страныКонунова рассказала, что лишилась музыкального инструмента буквально за несколько часов до выступления и вынуждена была срочно искать замену."Пришлось в состоянии огромного стресса искать у коллег другую скрипку, чтобы сыграть на концерте, который транслировался в прямом по ТВ. Это было очень сложно", - призналась скрипачка.После этого, как рассказала музыкант, вернувшись в Кишинев, у нее теплилась надежда, что скрипку ей вернут, и она сможет отправиться в Норвегию, где у нее были запланированы дебютные концерты с оркестром."Это и для меня плохо, потому что гонорар мне никто уже не уплатит, и для агентства, которое занимается моим менеджментом, потому что могут возникнуть к ним вопросы, что за солисток они предлагают, которые вовлечены в такие скандалы… Вы знаете сколько моих молдавских коллег, которые добились больших успехов в Лондоне, в Швейцарии, Германии, и за эти четыре недели написали мне: "Александра, а как нам сейчас заезжать с нашими инструментами?", – поделилась Конунова.По ее мнению, сложившаяся ситуация нанесла катастрофический удар. "Для меня это каждый раз как личная пощечина, потому что я Молдову знаю совершенно с другой стороны", – сказала скрипачка.По мнению музыканта, эта ситуация просто никогда не должна была попасть в прессу, потому что такие дела нужно решать спокойно – "никто никуда не убегал".

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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