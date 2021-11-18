https://ru.sputnik.md/20211118/kurs-valyut-na-pyatnitsu-evro-vozvraschaet-utrachennye-rubezhi-46527775.html

Курс валют на пятницу: евро возвращает утраченные рубежи

Курс валют на пятницу: евро возвращает утраченные рубежи

Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-18T22:02+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 19 ноября. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на шесть банов и закрепится на уровне 19,0220 лея.Доллар вырастет на три бана и будет стоить 17,6506 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 19 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2422 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6662 лея. Румынский лей опустится до 4,0454 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211118/nalogovaya-proverit-formirovanie-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary-moldove-46518761.html

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2021

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курс, курс валют, евро