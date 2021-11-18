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Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение
Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение
Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение из-за высоких цен на топливо и запчасти
2021-11-18T16:17+0200
2021-11-18T16:23+0200
общество
автобус
кишинев
транспорт
гагаузия
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КОМРАТ, 18 ноя – Sputnik, Максим Топал. Причина транспортного кризиса – повышение цены на топливо и значительное сокращение потока пассажиров. Водители маршруток понимают, что повышение тарифов на проезд не решит проблему, а лишь усугубит ее, поэтому они просят помощи правительства."Цены на топливо и запчасти очень резко поднялись. Никакого внимания со стороны правительства, хоть бы дотировали эту сферу. Приходя домой, я не знаю, что делать – покупать топливо, шины или дать денег семье", – рассказывает Sputnik Молдова водитель маршрутного автобуса "Комрат-Кирсово" Сергей.Жители автономии все чаще пользуются попутным транспортом. Водители автобусов уверены: подорожание проезда приведет к тому, что пассажиров не останется совсем. Уже сегодня их транспортные средства не заполняются."Если увеличат цены на проезд, я откажусь от рейса "Комрат-Конгаз". Люди не садятся в автобус и за 13 леев, а если цена будет 15 леев, они вообще отвернутся. Люди ловят попутки, ведь там они заплатят за проезд только 10 леев. Если государство диктует цену на проезд, то должно давать нам топливо по более низким ценам", – говорит водитель автобуса Вячеслав.Часть маршрутов в Гагаузии уже сократилась. Если год назад из Комрата в село Конгазчик осуществлялось 16 рейсов в день, то сегодня их осталось лишь 10. В Авдарму ежедневно отправлялось семь рейсов, сегодня – только четыре.Такие сокращения коснулись практически всех направлений. Уменьшилось количество маршрутов и в Кишинев. Некоторые села из-за повышения цены на топливо могут остаться без автобусов, говорит директор автостанции Комрата Владимир Чебан."Есть села, где выполняется только один маршрут. Они "пустые", пассажиров мало. Водители пока работают, но уже думают не выезжать в рейсы, потому что им невыгодно так ездить", – говорит Владимир Чебан.Пассажиры с пониманием относятся к проблеме водителей, но осознают, что повышение тарифов ударит и по их карману.Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии. Перевозчики грозят протестами из-за отказа властей повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах.
https://ru.sputnik.md/20211118/transportniki-vykhodyat-na-protest-obyavlena-data-46499135.html
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автобус, кишинев, транспорт, гагаузия

Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение

16:17 18.11.2021 (обновлено: 16:23 18.11.2021)
© Sputnik / Maxim TopalАвтовокзал в Комрате
Автовокзал в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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Автоперевозчики из Гагаузии недовольны повышением цен на топливо и запчасти. Водители маршрутных автобусов вынуждены сокращать рейсы или вовсе их отменять.
КОМРАТ, 18 ноя – Sputnik, Максим Топал. Причина транспортного кризиса – повышение цены на топливо и значительное сокращение потока пассажиров. Водители маршруток понимают, что повышение тарифов на проезд не решит проблему, а лишь усугубит ее, поэтому они просят помощи правительства.
"Цены на топливо и запчасти очень резко поднялись. Никакого внимания со стороны правительства, хоть бы дотировали эту сферу. Приходя домой, я не знаю, что делать – покупать топливо, шины или дать денег семье", – рассказывает Sputnik Молдова водитель маршрутного автобуса "Комрат-Кирсово" Сергей.
© Sputnik / Maxim TopalПеревозчики просят помощи правительства
Перевозчики просят помощи правительства - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Перевозчики просят помощи правительства
© Sputnik / Maxim Topal
Жители автономии все чаще пользуются попутным транспортом. Водители автобусов уверены: подорожание проезда приведет к тому, что пассажиров не останется совсем. Уже сегодня их транспортные средства не заполняются.
"Если увеличат цены на проезд, я откажусь от рейса "Комрат-Конгаз". Люди не садятся в автобус и за 13 леев, а если цена будет 15 леев, они вообще отвернутся. Люди ловят попутки, ведь там они заплатят за проезд только 10 леев. Если государство диктует цену на проезд, то должно давать нам топливо по более низким ценам", – говорит водитель автобуса Вячеслав.
© Sputnik / Maxim TopalВодители готовы отказаться от некоторых рейсов из-за нерентабельности
Водители готовы отказаться от некоторых рейсов из-за нерентабельности - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Водители готовы отказаться от некоторых рейсов из-за нерентабельности
© Sputnik / Maxim Topal
Часть маршрутов в Гагаузии уже сократилась. Если год назад из Комрата в село Конгазчик осуществлялось 16 рейсов в день, то сегодня их осталось лишь 10. В Авдарму ежедневно отправлялось семь рейсов, сегодня – только четыре.
Такие сокращения коснулись практически всех направлений. Уменьшилось количество маршрутов и в Кишинев. Некоторые села из-за повышения цены на топливо могут остаться без автобусов, говорит директор автостанции Комрата Владимир Чебан.
"Есть села, где выполняется только один маршрут. Они "пустые", пассажиров мало. Водители пока работают, но уже думают не выезжать в рейсы, потому что им невыгодно так ездить", – говорит Владимир Чебан.
© Sputnik / Maxim TopalДиректор автостанции Комрата признает что некоторые рейсы являются нерентабельными
Директор автостанции Комрата признает что некоторые рейсы являются нерентабельными - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Директор автостанции Комрата признает что некоторые рейсы являются нерентабельными
© Sputnik / Maxim Topal
Пассажиры с пониманием относятся к проблеме водителей, но осознают, что повышение тарифов ударит и по их карману.
Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии. Перевозчики грозят протестами из-за отказа властей повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах.
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Общество
Транспортники выходят на протест: объявлена дата
09:03
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