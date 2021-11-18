https://ru.sputnik.md/20211118/mezhdu-gagauziey-i-kishinevom-mozhet-rezko-sokratitsya-avtobusnoe-soobschenie-46517710.html

Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение

Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение

Между Гагаузией и Кишиневом может резко сократиться автобусное сообщение из-за высоких цен на топливо и запчасти

2021-11-18T16:17+0200

2021-11-18T16:17+0200

2021-11-18T16:23+0200

общество

автобус

кишинев

транспорт

гагаузия

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КОМРАТ, 18 ноя – Sputnik, Максим Топал. Причина транспортного кризиса – повышение цены на топливо и значительное сокращение потока пассажиров. Водители маршруток понимают, что повышение тарифов на проезд не решит проблему, а лишь усугубит ее, поэтому они просят помощи правительства."Цены на топливо и запчасти очень резко поднялись. Никакого внимания со стороны правительства, хоть бы дотировали эту сферу. Приходя домой, я не знаю, что делать – покупать топливо, шины или дать денег семье", – рассказывает Sputnik Молдова водитель маршрутного автобуса "Комрат-Кирсово" Сергей.Жители автономии все чаще пользуются попутным транспортом. Водители автобусов уверены: подорожание проезда приведет к тому, что пассажиров не останется совсем. Уже сегодня их транспортные средства не заполняются."Если увеличат цены на проезд, я откажусь от рейса "Комрат-Конгаз". Люди не садятся в автобус и за 13 леев, а если цена будет 15 леев, они вообще отвернутся. Люди ловят попутки, ведь там они заплатят за проезд только 10 леев. Если государство диктует цену на проезд, то должно давать нам топливо по более низким ценам", – говорит водитель автобуса Вячеслав.Часть маршрутов в Гагаузии уже сократилась. Если год назад из Комрата в село Конгазчик осуществлялось 16 рейсов в день, то сегодня их осталось лишь 10. В Авдарму ежедневно отправлялось семь рейсов, сегодня – только четыре.Такие сокращения коснулись практически всех направлений. Уменьшилось количество маршрутов и в Кишинев. Некоторые села из-за повышения цены на топливо могут остаться без автобусов, говорит директор автостанции Комрата Владимир Чебан."Есть села, где выполняется только один маршрут. Они "пустые", пассажиров мало. Водители пока работают, но уже думают не выезжать в рейсы, потому что им невыгодно так ездить", – говорит Владимир Чебан.Пассажиры с пониманием относятся к проблеме водителей, но осознают, что повышение тарифов ударит и по их карману.Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии. Перевозчики грозят протестами из-за отказа властей повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах.

https://ru.sputnik.md/20211118/transportniki-vykhodyat-na-protest-obyavlena-data-46499135.html

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автобус, кишинев, транспорт, гагаузия