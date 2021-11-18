https://ru.sputnik.md/20211118/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46525047.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-18T19:25+0200

2021-11-18T19:25+0200

2021-11-18T19:25+0200

статистика

заболевшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391828_0:0:2749:1546_1920x0_80_0_0_9cc3954152b24f0c1753c5caaef1ee74.jpg

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 802 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено 11 случаев импорта инфекции: четыре из Египта, два из Украины, по одному из Германии, Италии, Нигерии, Португалии, США.Общее число случаев заражения в стране достигло 356 448.У работников системы здравоохранения выявлены 15 случаев заражения: пять у врачей, шесть у медсестер и четыре у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6959 тестов.Госпитализированы 1981 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 1001 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 337 460.Минздрав сообщает о 48 погибших, причем в списке, опубликованном 18 ноября, называют разные даты сентября, октября и ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 709. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211116/na-ukraine-pobit-sutochnyy-rekord-smertnosti-ot-koronavirusa-46440845.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие