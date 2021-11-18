https://ru.sputnik.md/20211118/minzdrav-v-moldovu-v-skorom-vremeni-postupit-ocherednaya-partiya-vaktsiny-sputnik-v-46525613.html

Минздрав: в Молдову в скором времени поступит очередная партия вакцины "Спутник V"

Минздрав: в Молдову в скором времени поступит очередная партия вакцины "Спутник V"

В Молдову скоро привезут российскую вакцину "Спутник".

2021-11-18T19:36+0200

2021-11-18T19:36+0200

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приднестровье

спутник

коронавирус

спутник v

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В ближайшее время в Молдову поступит первая партия в 100 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Об этом во время выступления в парламенте заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.По ее словам, первая партия предназначена для приднестровского региона.В ближайшее время в Приднестровье поступит партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил ранее, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины.В пятницу, 19 ноября, ожидается выдача разрешения на импорт партии вакцины."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html

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приднестровье, спутник, спутник v