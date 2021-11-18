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Мир за сутки: приговор шаману, "барическая пропасть" и ягоды-спасители
Мир за сутки: приговор шаману, "барическая пропасть" и ягоды-спасители
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Ставший знаменитым "шаман" - американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в замысловатом наряде, получил немалый тюремный срок - 41 месяц заключения, передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.Ченсли прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, копьем в руках и в меховой шапке. Он пробрался в зал заседаний сената, занял кресло тогдашнего вице-президента США Майка Пенса и написал записку с оскорблениями и угрозами.Прокуратура просила для "шамана" 51 месяц лишения свободы, его окрестили "публичным лицом капитолийского бунта", защита требовала засчитать Ченсли уже проведенное им время под стражей и освободить в зале суда.Ченсли был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выходы из тюрьмы. Подсудимый, у которого диагностированы многочисленные расстройства психики, ранее признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.Сторонники Трампа напали на Капитолий 6 января. Работа конгресса была заблокирована на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.За прошедшее с тех событий время американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило министерство юстиции.Москвичей ждет барическая пропастьЖителей российской столицы ждет еще одно погодное испытание. Атмосферное давление к концу текущей недели на территории Москвы упадет до рекордно низкого значения, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В результате к полудню 20 ноября атмосферное давление в Москве опустится с 736 миллиметров ртутного столба до 716 — аномально низкой величины.По словам Тишковца, это почти на 30 единиц ниже нормы."Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту. А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — подчеркнул специалист.Циклон принесет с собой и сильные осадки: москвичам грозит один из сильнейших за последние 73 года мокрых снегопадов. Ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых 18-23 метров в секунду, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и тому подобным. В ночь на 21 ноября подморозит, на дорогах образуется сильная голодедица.Ягоды спасли рабочего, пять дней блуждавшего по тайгеПолицейские спасли заблудившегося в тайге 50-летнего рабочего-вахтовика В Томской области. Как пишет МИР24 со ссылкой на сообщение УМВД по региону, он пять дней питался замороженными ягодами, Как соообщили в УМВД, 14 ноября в дежурную часть поступило сообщение, что 10 ноября с территории вахтового поселка ушел на охоту и не вернулся работник. Сотрудники полиции отправились на поиски."Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в семи километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра", – сказано в сообщении.Несчастный рассказал полицейским, что заблудился в тайге, подвернул ногу и уже не мог передвигаться самостоятельно. Однако надежды на помощь не терял, все пять дней питаясь замороженными ягодами. Пил заблудившийся мужчина воду из ледяных ручьев. Полицейские доставили мужчину на снегоходе к вахтовому поселку.
https://ru.sputnik.md/20210228/bolee-300-litsam-predyavleny-obvineniya-v-svyazi-s-besporyadkami-u-kapitoliya-33808011.html
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в мире, россия, сша, погода

Мир за сутки: приговор шаману, "барическая пропасть" и ягоды-спасители

08:48 18.11.2021 (обновлено: 08:50 18.11.2021)
© REUTERS / Mike TheilerСторонники президента США Дональда Трампа на втором этаже здания Конгресса в Вашингтоне
Сторонники президента США Дональда Трампа на втором этаже здания Конгресса в Вашингтоне - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Mike Theiler
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Ставший знаменитым "шаман" - американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в замысловатом наряде, получил немалый тюремный срок - 41 месяц заключения, передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Ченсли прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, копьем в руках и в меховой шапке. Он пробрался в зал заседаний сената, занял кресло тогдашнего вице-президента США Майка Пенса и написал записку с оскорблениями и угрозами.
Прокуратура просила для "шамана" 51 месяц лишения свободы, его окрестили "публичным лицом капитолийского бунта", защита требовала засчитать Ченсли уже проведенное им время под стражей и освободить в зале суда.
"Подзащитный, одетый в шапку викинга и державший в руках шестифутовое копье (1,8 метра), был в числе первых 30 участников беспорядков, которые проникли в здание", - отметило министерство.
Ченсли был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выходы из тюрьмы. Подсудимый, у которого диагностированы многочисленные расстройства психики, ранее признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.
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Сторонники Трампа напали на Капитолий 6 января. Работа конгресса была заблокирована на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.

За прошедшее с тех событий время американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило министерство юстиции.

Москвичей ждет барическая пропасть

Жителей российской столицы ждет еще одно погодное испытание. Атмосферное давление к концу текущей недели на территории Москвы упадет до рекордно низкого значения, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмет курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион", — пояснил он.
В результате к полудню 20 ноября атмосферное давление в Москве опустится с 736 миллиметров ртутного столба до 716 — аномально низкой величины.По словам Тишковца, это почти на 30 единиц ниже нормы.
"Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту. А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — подчеркнул специалист.
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Циклон принесет с собой и сильные осадки: москвичам грозит один из сильнейших за последние 73 года мокрых снегопадов. Ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых 18-23 метров в секунду, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и тому подобным. В ночь на 21 ноября подморозит, на дорогах образуется сильная голодедица.

Ягоды спасли рабочего, пять дней блуждавшего по тайге

Полицейские спасли заблудившегося в тайге 50-летнего рабочего-вахтовика В Томской области. Как пишет МИР24 со ссылкой на сообщение УМВД по региону, он пять дней питался замороженными ягодами,
Как соообщили в УМВД, 14 ноября в дежурную часть поступило сообщение, что 10 ноября с территории вахтового поселка ушел на охоту и не вернулся работник. Сотрудники полиции отправились на поиски.
"Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в семи километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра", – сказано в сообщении.
Несчастный рассказал полицейским, что заблудился в тайге, подвернул ногу и уже не мог передвигаться самостоятельно. Однако надежды на помощь не терял, все пять дней питаясь замороженными ягодами. Пил заблудившийся мужчина воду из ледяных ручьев. Полицейские доставили мужчину на снегоходе к вахтовому поселку.
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