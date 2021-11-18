https://ru.sputnik.md/20211118/mitropoliya-moldovy-prosit-kompensatsii-za-gaz-tserkvyam-monastyryam--46516268.html

Митрополия Молдовы просит компенсации за газ церквям и монастырям

Митрополия Молдовы просит компенсации за газ церквям и монастырям

Церкви и монастыри могут столкнуться с серьезными проблемами, поскольку большинство приходов имеют газовую систему отопления.

2021-11-18T15:48+0200

2021-11-18T15:48+0200

2021-11-18T16:45+0200

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митрополия

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы обратилась к властям с призывом предоставить церквям и монастырям компенсации за газ наравне с бытовыми потребителями. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте Митрополии. Как говорится в сообщении, и без того в течение двух лет служители храмов сталкивались с различными проблемами. Митрополия отметила, что большинство церквей и монастырей в стране имеют газовые системы отопления, а расходы на церковные общины станут очень высокими в контексте нынешнего тарифа на газ."Для общин в сельской местности это еще более тяжелое бремя, учитывая бедность многих жителей страны. Если у верующих из деревень не будет достаточно денег, чтобы оплачивать свои счета зимой, есть риск, что и со счетами за газ церквей проблема будет огромной", – добавили в Митрополии. В связи с этим церкви просят власти, чтобы в соответствии с направленными запросами церкви и монастыри получили такую ​​же компенсацию, как и бытовые потребители, с учетом того факта, что церкви являются некоммерческими единицами."Инициатива компенсации также исходит из практики некоторых стран-членов ЕС, где большинство населения представлено христианами, таких как Греция, Болгария и Румыния, где государство поддерживает церкви и духовенство, признавая особую роль церкви", – подчеркнули в Митрополии.Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев.Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.

https://ru.sputnik.md/20211116/moldovagaz-obyasnil-kak-budut-platit-potrebiteli-za-oktyabr-noyabr-46444361.html

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