https://ru.sputnik.md/20211118/moldavskie-voennye-primut-uchastie-mirotvorcheskoy-missii-livane-46520549.html
Молдавские военные примут участие в миротворческой миссии в Ливане
Молдавские военные примут участие в миротворческой миссии в Ливане
Молдавские военные примут участие в миротворческой миссии в Ливане.
2021-11-18T18:43+0200
2021-11-18T18:43+0200
2021-11-18T18:43+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Контингент из 20 молдавских военных примет участие в миротворческой миссии ООН в Ливане. Законодательный орган утвердил проект постановления по этому поводу на заседании в четверг.Согласно документу, военные Национальной армии примут участие в составе итальянских вооруженных сил при ВСООНЛ в миссиях по обеспечению безопасности и охраны объектов, а также патрулирования на юго-западе Ливана. В состав итальянского контингента также входят 177 военных из Сербии и 32 из Армении.Молдавские военные будут участвовать в этой миссии с августа 2022 года.В миссии ВСООНЛ задействованы около 10 500 военных из 45 государств.
https://ru.sputnik.md/20211110/voennye-moldova-rumynia-vzaimodeystvie-46308143.html
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в молдове, молдова, нацармия молдовы, миротворческая миссия
Молдавские военные примут участие в миротворческой миссии в Ливане
Молдавские военные отправятся в Ливан в августе 2022 года.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Контингент из 20 молдавских военных примет участие в миротворческой миссии ООН в Ливане.
Законодательный орган утвердил проект постановления по этому поводу на заседании в четверг.
Согласно документу, военные Национальной армии примут участие в составе итальянских вооруженных сил при ВСООНЛ в миссиях по обеспечению безопасности и охраны объектов, а также патрулирования на юго-западе Ливана.
В состав итальянского контингента также входят 177 военных из Сербии и 32 из Армении.
Молдавские военные будут участвовать в этой миссии с августа 2022 года.
В миссии ВСООНЛ задействованы около 10 500 военных из 45 государств.