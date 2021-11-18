https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html
В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
По случаю 30-летия независимости республик власти решили помиловать более тысячи осужденных.
2021-11-18T12:15+0200
2021-11-18T12:15+0200
2021-11-18T12:30+0200
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амнистия
парламент
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла заключение по законопроекту об амнистии 1723 заключенных по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Инициативу рассмотрят депутаты на заседании законодательного органа.Согласно проекту, 1723 заключенных подпадают под амнистию, 67 из которых будут освобождены сразу после принятия проекта парламентом, а к 1650 осужденным может быть применено условно-досрочное освобождение или освобождение после сокращения установленного срока. В пресс-релизе парламента отмечается, что после освобождения осужденные получат единовременное пособие в размере 75% от средней заработной платы по экономике, это 7953 лея.Таким образом, реализация этого законопроекта предусматривает расходы в размере 9 514 612 леев. Пресс-служба парламента также отмечает, что закон об амнистии не будет применяться в отношении лиц, совершивших особо или исключительно серьезные преступления, а также коррупционные правонарушения.Планируется создать специальную комиссию, которая проанализирует дела по амнистии, а Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит список осужденных, попадающих под действие этого закона.Впоследствии в суды будут направлены заявления, чтобы получить решение об оправдании или смягчении приговора осужденному.
https://ru.sputnik.md/20210708/pogrom-i-podzheg-chto-proizoshlo-v-penitentsiare-v-lipkanakh-35414120.html
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в молдове, молдова, амнистия, парламент
В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие
12:15 18.11.2021 (обновлено: 12:30 18.11.2021)
По случаю 30-летия независимости республики власти Молдовы решили помиловать более тысячи осужденных и выплатить им деньги.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла заключение по законопроекту об амнистии 1723 заключенных по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Инициативу рассмотрят депутаты на заседании законодательного органа.
Согласно проекту, 1723 заключенных подпадают под амнистию, 67 из которых будут освобождены сразу после принятия проекта парламентом, а к 1650 осужденным может быть применено условно-досрочное освобождение или освобождение после сокращения установленного срока.
В пресс-релизе парламента отмечается, что после освобождения осужденные получат единовременное пособие в размере 75% от средней заработной платы по экономике, это 7953 лея.
Таким образом, реализация этого законопроекта предусматривает расходы в размере 9 514 612 леев.
Пресс-служба парламента также отмечает, что закон об амнистии не будет применяться в отношении лиц, совершивших особо или исключительно серьезные преступления, а также коррупционные правонарушения.
"Учитывая, что некоторые осужденные уже отбыли длительные сроки заключения, назначенное им уголовное наказание будет частично сокращено", – говорится в законопроекте.
Планируется создать специальную комиссию, которая проанализирует дела по амнистии, а Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит список осужденных, попадающих под действие этого закона.
Впоследствии в суды будут направлены заявления, чтобы получить решение об оправдании или смягчении приговора осужденному.