https://ru.sputnik.md/20211118/moldove-1723-zaklyuchennykh-budut-amnistirovany-46505740.html

В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие

В Молдове более 1,5 тысячи заключенных выйдут по амнистии и получат пособие

По случаю 30-летия независимости республик власти решили помиловать более тысячи осужденных.

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла заключение по законопроекту об амнистии 1723 заключенных по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Инициативу рассмотрят депутаты на заседании законодательного органа.Согласно проекту, 1723 заключенных подпадают под амнистию, 67 из которых будут освобождены сразу после принятия проекта парламентом, а к 1650 осужденным может быть применено условно-досрочное освобождение или освобождение после сокращения установленного срока. В пресс-релизе парламента отмечается, что после освобождения осужденные получат единовременное пособие в размере 75% от средней заработной платы по экономике, это 7953 лея.Таким образом, реализация этого законопроекта предусматривает расходы в размере 9 514 612 леев. Пресс-служба парламента также отмечает, что закон об амнистии не будет применяться в отношении лиц, совершивших особо или исключительно серьезные преступления, а также коррупционные правонарушения.Планируется создать специальную комиссию, которая проанализирует дела по амнистии, а Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит список осужденных, попадающих под действие этого закона.Впоследствии в суды будут направлены заявления, чтобы получить решение об оправдании или смягчении приговора осужденному.

https://ru.sputnik.md/20210708/pogrom-i-podzheg-chto-proizoshlo-v-penitentsiare-v-lipkanakh-35414120.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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