https://ru.sputnik.md/20211118/na-polsko-belorusskoy-granitse-raspolozhitsya-rota-inzhenernykh-voysk-britanii-46514742.html

На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии

На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии

На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии

2021-11-18T22:17+0200

2021-11-18T22:17+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск, передает РИА Новости. Об этом стало известно после встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и министра обороны Великобритании Беном Уоллесом."Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак.Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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https://ru.sputnik.md/20211117/es-vydelit-700-tysyach-evro-dlya-pomoschi-bezhentsam-na-granitse-s-belorussiey-46492071.html

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в мире, граница, великобритания, польша, беларусь, войска