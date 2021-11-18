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На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии
На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии
На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии
2021-11-18T22:17+0200
2021-11-18T22:17+0200
в мире
граница
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск, передает РИА Новости. Об этом стало известно после встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и министра обороны Великобритании Беном Уоллесом."Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак.Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ru.sputnik.md/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-46469223.html
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в мире, граница, великобритания, польша, беларусь, войска

На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии

22:17 18.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов дежурят у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов дежурят у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск, передает РИА Новости. Об этом стало известно после встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и министра обороны Великобритании Беном Уоллесом.
"Когда мы в последний раз виделись в Брюсселе – это был конец октября – Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Во время той встречи появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами", – сказал Блащак.
"И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе – это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", - добавил он.
Блащак надеется, что британские саперы прибудут в Польшу еще в ноябре. "Я надеюсь, что еще в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это возможно, начнет службу совместно с польскими солдатами", - сказал он.
Он пояснил, что "задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению".
Польские военные напротив лагеря нелегальных мигрантов возле пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе. - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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