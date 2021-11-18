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Налоговая проверит формирование цен на социально значимые товары в Молдове
Налоговая проверит формирование цен на социально значимые товары в Молдове
Налоговая проверит, не завышали ли в Молдове торговую надбавку на некоторые продукты.
2021-11-18T16:41+0200
2021-11-18T17:04+0200
в молдове
общество
цены
молдова
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налоговая служба
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) будет контролировать формирование цен на социально значимые товары в соответствии с установленными законодательством полномочиями. Как отметили в службе, в ближайшее время по всей стране пройдут мероприятия по проверке формирования цен на социально значимые товары в точках розничной торговли.Перечень социально значимых товаров и методы формирования цен на них содержатся в положении, утвержденном постановлением правительства. В перечень входят следующие продукты: хлеб, калачи, молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло, подсолнечное масло, пшеничная мука, рис, гречка, крупы, питание для младенцев и детей младшего возраста и другое.
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в молдове, цены, молдова, проверки, налоговая служба

Налоговая проверит формирование цен на социально значимые товары в Молдове

16:41 18.11.2021 (обновлено: 17:04 18.11.2021)
© Pixabay / Bildagentur_IntuitivmediaФранцузские багеты
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© Pixabay / Bildagentur_Intuitivmedia
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Налоговая проверит, не завышали ли в Молдове торговую надбавку на некоторые продукты.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) будет контролировать формирование цен на социально значимые товары в соответствии с установленными законодательством полномочиями.
Как отметили в службе, в ближайшее время по всей стране пройдут мероприятия по проверке формирования цен на социально значимые товары в точках розничной торговли.

"За несоблюдение способа формирования цены на социально значимые товары путем увеличения торговой надбавки сверх допустимого лимита к торговой единице применяется наказание в виде взимания незаконного дохода, полученного от повышения торговой надбавки, наказание применяется в пропорции 100%", – объяснили в налоговой.

Перечень социально значимых товаров и методы формирования цен на них содержатся в положении, утвержденном постановлением правительства.
В перечень входят следующие продукты: хлеб, калачи, молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло, подсолнечное масло, пшеничная мука, рис, гречка, крупы, питание для младенцев и детей младшего возраста и другое.
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