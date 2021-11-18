https://ru.sputnik.md/20211118/nalogovaya-proverit-formirovanie-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary-moldove-46518761.html

Налоговая проверит формирование цен на социально значимые товары в Молдове

Налоговая проверит формирование цен на социально значимые товары в Молдове

Налоговая проверит, не завышали ли в Молдове торговую надбавку на некоторые продукты.

2021-11-18T16:41+0200

2021-11-18T16:41+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) будет контролировать формирование цен на социально значимые товары в соответствии с установленными законодательством полномочиями. Как отметили в службе, в ближайшее время по всей стране пройдут мероприятия по проверке формирования цен на социально значимые товары в точках розничной торговли.Перечень социально значимых товаров и методы формирования цен на них содержатся в положении, утвержденном постановлением правительства. В перечень входят следующие продукты: хлеб, калачи, молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло, подсолнечное масло, пшеничная мука, рис, гречка, крупы, питание для младенцев и детей младшего возраста и другое.

https://ru.sputnik.md/20211005/minselkhoz-podorozhaniye-khleb-45269534.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, цены, молдова, проверки, налоговая служба