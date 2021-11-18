https://ru.sputnik.md/20211118/nats-nashe-vedomstvo-ne-sabotirovalo-otsenku-svoey-raboty-46517039.html

НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы

НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы

НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке работы ведомства.

2021-11-18T15:59+0200

2021-11-18T15:59+0200

2021-11-18T16:18+0200

общество

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молдова

национальный антикоррупционный центр

парламент

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) высказались о своем отчете по проделанной работе с 2016 по 2020 год и за девять месяцев 2021 года. Деятельность НАЦ должны рассмотреть депутаты на заседании в четверг. В ведомстве обратили внимание на отчет по работе НАЦ, который был опубликован на сайте парламента, и считают его необъективным, поверхностным и неточным. Как отметили в НАЦ, на протяжении всего периода парламентского контроля центр предоставил членам комиссий законодательного органа всю запрашиваемую информацию (более тысячи листов) и все дополнительные необходимые данные в указанные сроки. "Утверждения, что НАЦ саботировал процесс оценки и представлял неполную или неточную информацию, не соответствуют реальности", – добавили в НАЦ. Как заключили в центре, "во избежание введения общественности в заблуждение и для исправления ошибок в содержании настоящего отчета" НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке. В документе ведомство представляет парламенту все необходимые пояснения и уточнения. Отказ главы НАЦ зачитать отчет в парламенте Напомним, ранее глава НАЦ Руслан Флоча заявил, что не станет выступать перед депутатами с отчетом. По его словам, он "с самого начала заметил поверхностный подход некоторых членов комиссии, отсутствие знаний элементарных положений правовой базы и компетенций НАЦ, а также популизм, проявленный на всех слушаниях".

https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html

https://ru.sputnik.md/20211118/glava-nats-otkazalsya-vystupat-parlamente-otchetom-chem-prichina-46507491.html

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, парламент