https://ru.sputnik.md/20211118/nats-nashe-vedomstvo-ne-sabotirovalo-otsenku-svoey-raboty-46517039.html
НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы
НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы
НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке работы ведомства.
2021-11-18T15:59+0200
2021-11-18T15:59+0200
2021-11-18T16:18+0200
общество
в молдове
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национальный антикоррупционный центр
парламент
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) высказались о своем отчете по проделанной работе с 2016 по 2020 год и за девять месяцев 2021 года. Деятельность НАЦ должны рассмотреть депутаты на заседании в четверг. В ведомстве обратили внимание на отчет по работе НАЦ, который был опубликован на сайте парламента, и считают его необъективным, поверхностным и неточным. Как отметили в НАЦ, на протяжении всего периода парламентского контроля центр предоставил членам комиссий законодательного органа всю запрашиваемую информацию (более тысячи листов) и все дополнительные необходимые данные в указанные сроки. "Утверждения, что НАЦ саботировал процесс оценки и представлял неполную или неточную информацию, не соответствуют реальности", – добавили в НАЦ. Как заключили в центре, "во избежание введения общественности в заблуждение и для исправления ошибок в содержании настоящего отчета" НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке. В документе ведомство представляет парламенту все необходимые пояснения и уточнения. Отказ главы НАЦ зачитать отчет в парламенте Напомним, ранее глава НАЦ Руслан Флоча заявил, что не станет выступать перед депутатами с отчетом. По его словам, он "с самого начала заметил поверхностный подход некоторых членов комиссии, отсутствие знаний элементарных положений правовой базы и компетенций НАЦ, а также популизм, проявленный на всех слушаниях".
https://ru.sputnik.md/20210907/glava-nats-44545938.html
https://ru.sputnik.md/20211118/glava-nats-otkazalsya-vystupat-parlamente-otchetom-chem-prichina-46507491.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, парламент
НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы
15:59 18.11.2021 (обновлено: 16:18 18.11.2021)
НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке. В документе ведомство представляет парламенту все необходимые пояснения и уточнения.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) высказались о своем отчете по проделанной работе с 2016 по 2020 год и за девять месяцев 2021 года.
Деятельность НАЦ должны рассмотреть депутаты на заседании в четверг.
В ведомстве обратили внимание на отчет по работе НАЦ, который был опубликован на сайте парламента, и считают его необъективным, поверхностным и неточным.
"Анализируя содержание документа, НАЦ обнаружил, что информация, представленная учреждением во время слушаний, как в письменной, так и в устной форме, была неправильно проанализирована. Неверно истолкованы данные и цифры, предоставленные комиссии", – говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в НАЦ, на протяжении всего периода парламентского контроля центр предоставил членам комиссий законодательного органа всю запрашиваемую информацию (более тысячи листов) и все дополнительные необходимые данные в указанные сроки.
"Утверждения, что НАЦ саботировал процесс оценки и представлял неполную или неточную информацию, не соответствуют реальности", – добавили в НАЦ.
Как заключили в центре, "во избежание введения общественности в заблуждение и для исправления ошибок в содержании настоящего отчета" НАЦ направил в парламент ноту о несогласии с отчетом об оценке. В документе ведомство представляет парламенту все необходимые пояснения и уточнения.
Отказ главы НАЦ зачитать отчет в парламенте
Напомним, ранее глава НАЦ Руслан Флоча заявил, что не станет выступать перед депутатами с отчетом.
"Не стану принимать приглашение прийти на заседание парламента, поскольку решение о моем увольнении уже принято. По крайней мере, это вытекает из заявлений некоторых представителей PAS, которые при каждом случае говорили, что директор НАЦ будет уволен после так называемой оценки", – заявил Флоча.
По его словам, он "с самого начала заметил поверхностный подход некоторых членов комиссии, отсутствие знаний элементарных положений правовой базы и компетенций НАЦ, а также популизм, проявленный на всех слушаниях".