https://ru.sputnik.md/20211118/natskassa-sotsstrakhovaniya-vyplatila-posobiya-po-beremennosti-rodam-46508864.html
Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам
Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам
Власти отчитались, сколько денег было выделено матерям.
2021-11-18T14:50+0200
2021-11-18T14:50+0200
2021-11-18T15:43+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) выплатила пособия по беременности и родам застрахованным женщинам. На эти цели было перечислено 51,3 миллиона леев. "Финансовые средства были распределены среди 1828 бенефициаров", – сообщили в НКСС. Также в Нацкассе сообщили, что в четверг был осуществлен следующий трансфер на финансирование пенсий и социальных пособий в размере 55,8 миллиона леев. Как уточнили в ведомстве, чтобы получить средства через банк, получателям необходимо обратиться в учреждение, в котором был открыт счет. Если банковской карты нет, деньги можно получить в любом почтовом отделении страны.
https://ru.sputnik.md/20211118/skolko-deputatov-sotrudnikov-parlamenta-vaktsinirovany-otvet-spikera-46502696.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, пособия
Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам
14:50 18.11.2021 (обновлено: 15:43 18.11.2021)
Власти отчитались, сколько денег было выделено матерям.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) выплатила пособия по беременности и родам застрахованным женщинам.
На эти цели было перечислено 51,3 миллиона леев.
"Финансовые средства были распределены среди 1828 бенефициаров", – сообщили в НКСС.
Также в Нацкассе сообщили, что в четверг был осуществлен следующий трансфер на финансирование пенсий и социальных пособий в размере 55,8 миллиона леев.
Как уточнили в ведомстве, чтобы получить средства через банк, получателям необходимо обратиться в учреждение, в котором был открыт счет.
Если банковской карты нет, деньги можно получить в любом почтовом отделении страны.