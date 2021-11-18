https://ru.sputnik.md/20211118/natskassa-sotsstrakhovaniya-vyplatila-posobiya-po-beremennosti-rodam-46508864.html

Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам

Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам

Власти отчитались, сколько денег было выделено матерям.

2021-11-18T14:50+0200

2021-11-18T14:50+0200

2021-11-18T15:43+0200

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пособия

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) выплатила пособия по беременности и родам застрахованным женщинам. На эти цели было перечислено 51,3 миллиона леев. "Финансовые средства были распределены среди 1828 бенефициаров", – сообщили в НКСС. Также в Нацкассе сообщили, что в четверг был осуществлен следующий трансфер на финансирование пенсий и социальных пособий в размере 55,8 миллиона леев. Как уточнили в ведомстве, чтобы получить средства через банк, получателям необходимо обратиться в учреждение, в котором был открыт счет. Если банковской карты нет, деньги можно получить в любом почтовом отделении страны.

https://ru.sputnik.md/20211118/skolko-deputatov-sotrudnikov-parlamenta-vaktsinirovany-otvet-spikera-46502696.html

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