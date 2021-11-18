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Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам
Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам
Власти отчитались, сколько денег было выделено матерям.
2021-11-18T14:50+0200
2021-11-18T15:43+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) выплатила пособия по беременности и родам застрахованным женщинам. На эти цели было перечислено 51,3 миллиона леев. "Финансовые средства были распределены среди 1828 бенефициаров", – сообщили в НКСС. Также в Нацкассе сообщили, что в четверг был осуществлен следующий трансфер на финансирование пенсий и социальных пособий в размере 55,8 миллиона леев. Как уточнили в ведомстве, чтобы получить средства через банк, получателям необходимо обратиться в учреждение, в котором был открыт счет. Если банковской карты нет, деньги можно получить в любом почтовом отделении страны.
https://ru.sputnik.md/20211118/skolko-deputatov-sotrudnikov-parlamenta-vaktsinirovany-otvet-spikera-46502696.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пособия

Нацкасса соцстрахования выплатила пособия по беременности и родам

14:50 18.11.2021 (обновлено: 15:43 18.11.2021)
© Photo : freestocks.org on UnsplashБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Photo : freestocks.org on Unsplash
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Власти отчитались, сколько денег было выделено матерям.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) выплатила пособия по беременности и родам застрахованным женщинам.
На эти цели было перечислено 51,3 миллиона леев.
"Финансовые средства были распределены среди 1828 бенефициаров", – сообщили в НКСС.
Также в Нацкассе сообщили, что в четверг был осуществлен следующий трансфер на финансирование пенсий и социальных пособий в размере 55,8 миллиона леев.
Как уточнили в ведомстве, чтобы получить средства через банк, получателям необходимо обратиться в учреждение, в котором был открыт счет.
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Если банковской карты нет, деньги можно получить в любом почтовом отделении страны.
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