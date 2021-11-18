https://ru.sputnik.md/20211118/nemerenko-covid-tsentr-na-moldexpo-vskore-zakroetsya-46526515.html

Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется

Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется

Министр здравоохранения объявила, что центр COVID в Moldoxpo может быть закрыт через несколько дней.

2021-11-18T20:20+0200

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вакцина

больница

коронавирус

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Ала Немеренко. По словам министра, Центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".Она также говорит, что на каждой реанимационной койке был огромный баллон с кислородом. Более того, Немеренко утверждает, что все эти кислородные баллоны, в том числе в депо Moldexpo, при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.При этом она недовольна условиями, в которых работают врачи в этом центре, а также условиями, в которых содержатся пациенты. В этом контексте Немеренко говорит, что после того, как ее назначили, она решила, что этот центр следует "разгрузить". Все реанимационные больные были эвакуированы.Напомним, что в отношении Аллы Немеренко, а также политики деятельности Министерства здравоохранения, депутаты Блока коммунистов и социалистов подали простой вотум недоверия.

https://ru.sputnik.md/20211029/generator-kislorod-covid-moldexpo-46021266.html

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2021

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вакцина, больница