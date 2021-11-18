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Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется
Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется
Министр здравоохранения объявила, что центр COVID в Moldoxpo может быть закрыт через несколько дней.
2021-11-18T20:20+0200
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вакцина
больница
коронавирус
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Ала Немеренко. По словам министра, Центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".Она также говорит, что на каждой реанимационной койке был огромный баллон с кислородом. Более того, Немеренко утверждает, что все эти кислородные баллоны, в том числе в депо Moldexpo, при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.При этом она недовольна условиями, в которых работают врачи в этом центре, а также условиями, в которых содержатся пациенты. В этом контексте Немеренко говорит, что после того, как ее назначили, она решила, что этот центр следует "разгрузить". Все реанимационные больные были эвакуированы.Напомним, что в отношении Аллы Немеренко, а также политики деятельности Министерства здравоохранения, депутаты Блока коммунистов и социалистов подали простой вотум недоверия.
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вакцина, больница

Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется

20:20 18.11.2021 (обновлено: 20:21 18.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausCOVID-центр на MoldExpo
COVID-центр на MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Министр здравоохранения объявила, что центр COVID в Moldoxpo может быть закрыт через несколько дней.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. COVID-центр, более года действующий в выставочном центре Moldexpo, может быть закрыт в ближайшие дни. Об этом заявила в парламенте министр здравоохранения Ала Немеренко. По словам министра, Центр превратился в "мегабольницу на более чем 400 коек для лечения COVID-19 и на 37 коек для реанимации".
"Для сравнения, в Республиканской клинической больнице на почти тысячу коек есть очень современное реанимационное отделение на 45 коек, а здесь, в ограниченных условиях, мы развернули ровно 37 коек для реанимации", - сказала Немеренко.
Она также говорит, что на каждой реанимационной койке был огромный баллон с кислородом. Более того, Немеренко утверждает, что все эти кислородные баллоны, в том числе в депо Moldexpo, при малейшей технической ошибке могли вызвать взрыв, который мог привести к катастрофе.
"Я говорю вам то, что сказали нам инженеры. Из-за технической ошибки или ошибки человека при взрыве может быть снесена треть сектора Буюкань", - сказала Алла Немеренко.
При этом она недовольна условиями, в которых работают врачи в этом центре, а также условиями, в которых содержатся пациенты. В этом контексте Немеренко говорит, что после того, как ее назначили, она решила, что этот центр следует "разгрузить". Все реанимационные больные были эвакуированы.

"Этот центр наконец-то разгрузили от больных. Их перевели в другие больницы. Оставалось всего три-четыре койки, из которых служба 112 доставляет более серьезных больных. Через несколько дней, сообщаю, мы закроем этот COVID-центр", - сказала Алла Немеренко.

Напомним, что в отношении Аллы Немеренко, а также политики деятельности Министерства здравоохранения, депутаты Блока коммунистов и социалистов подали простой вотум недоверия.
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