https://ru.sputnik.md/20211118/ofitseru-sib-grozit-tyurma-za-razglashenie-gostayny-46511139.html
Офицеру СИБ грозит тюрьма за разглашение гостайны
Офицеру СИБ грозит тюрьма за разглашение гостайны
Сотрудник СИБ привлечен к уголовной ответственности за разглашение гостайны.
2021-11-18T14:00+0200
2021-11-18T14:00+0200
2021-11-18T15:38+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) совместно с органами прокуратуры провела уголовно-процессуальные мероприятия в отношении сотрудника разведки, занимающего руководящую должность. Его подозревают в разглашении третьим лицам сведений, составляющих государственную тайну, сообщает пресс-служба СИБ.Сотрудники СИБ и прокуратура провели обыски в кабинете и на дому у офицера, при этом были изъяты устройства хранения информации и документы. Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.Офицер был отстранен от должности за совершение предполагаемых преступных действий и "в целях защиты имиджа учреждения и престижа профессии".“СИБ подтверждает свою твердую позицию в отношении политики абсолютной нетерпимости к коррупции и любым нарушениям действующей нормативной базы, а также к действиям, которые наносят ущерб и запятнают институциональный имидж, а также дискредитируют статус офицера разведки”, – отмечает ведомство.
https://ru.sputnik.md/20211103/prezident-moldovy-naznachila-novogo-zamglavy-sib-kto-im-stal-46142020.html
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Евгений Чебан
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сиб, спецслужбы, в молдове, молдова
Офицеру СИБ грозит тюрьма за разглашение гостайны
14:00 18.11.2021 (обновлено: 15:38 18.11.2021)
Сотрудник СИБ привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса, – разглашение сведений, составляющих государственную тайну.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) совместно с органами прокуратуры провела уголовно-процессуальные мероприятия в отношении сотрудника разведки, занимающего руководящую должность. Его подозревают в разглашении третьим лицам сведений, составляющих государственную тайну, сообщает пресс-служба СИБ.
Сотрудники СИБ и прокуратура провели обыски в кабинете и на дому у офицера, при этом были изъяты устройства хранения информации и документы. Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.
"Сотрудник СИБ привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 344, часть (1) Уголовного кодекса – разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала известна в связи с его службой или работой", – сообщает пресс-служба ведомства.
Офицер был отстранен от должности за совершение предполагаемых преступных действий и "в целях защиты имиджа учреждения и престижа профессии".
“СИБ подтверждает свою твердую позицию в отношении политики абсолютной нетерпимости к коррупции и любым нарушениям действующей нормативной базы, а также к действиям, которые наносят ущерб и запятнают институциональный имидж, а также дискредитируют статус офицера разведки”, – отмечает ведомство.