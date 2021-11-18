https://ru.sputnik.md/20211118/ofitseru-sib-grozit-tyurma-za-razglashenie-gostayny-46511139.html

Офицеру СИБ грозит тюрьма за разглашение гостайны

Офицеру СИБ грозит тюрьма за разглашение гостайны

Сотрудник СИБ привлечен к уголовной ответственности за разглашение гостайны.

2021-11-18T14:00+0200

2021-11-18T14:00+0200

2021-11-18T15:38+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) совместно с органами прокуратуры провела уголовно-процессуальные мероприятия в отношении сотрудника разведки, занимающего руководящую должность. Его подозревают в разглашении третьим лицам сведений, составляющих государственную тайну, сообщает пресс-служба СИБ.Сотрудники СИБ и прокуратура провели обыски в кабинете и на дому у офицера, при этом были изъяты устройства хранения информации и документы. Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.Офицер был отстранен от должности за совершение предполагаемых преступных действий и "в целях защиты имиджа учреждения и престижа профессии".“СИБ подтверждает свою твердую позицию в отношении политики абсолютной нетерпимости к коррупции и любым нарушениям действующей нормативной базы, а также к действиям, которые наносят ущерб и запятнают институциональный имидж, а также дискредитируют статус офицера разведки”, – отмечает ведомство.

https://ru.sputnik.md/20211103/prezident-moldovy-naznachila-novogo-zamglavy-sib-kto-im-stal-46142020.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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сиб, спецслужбы, в молдове, молдова