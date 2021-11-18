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Падение светящегося объекта над Ижевском попало на видео
Падение светящегося объекта над Ижевском попало на видео
У очевидцев падения светящегося небесного тела сложилось ощущение, что он летит прямо на Землю.
2021-11-18T11:32+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В небе над Ижевском очевидцы заметили падение крупного светящегося объекта, пишет РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали видео.На кадрах видна стремительно падающая яркая точка на небе. Пресса пишет, что явление наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.Как отметил в беседе с агентством крымский астроном Александр Якушечкин, болид не был представителем метеорного потока Леониды, а являлся спорадическим объектом."Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является. На момент времени падения болида радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градуса под ним. Таким образом, теоретически Леонид должен был лететь примерно от горизонта к центральной части небесной сферы, а не наоборот. Это был красивый, но спорадический болид. Пролет во время максимума Леонид – совпадение", – сказал Якушечкин.Астроном напомнил, что период с 17 на 18 ноября традиционно приходится на максимум активности метеорного потока Леониды. Давшее название потоку созвездие Льва (где находится радиант потока – мнимое место на небосводе, откуда вылетают метеоры) восходит над горизонтом поздно, поэтому наблюдать метеорный поток лучше во второй половине ночи и до самого рассвета.
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в мире, россия, метеорит

Падение светящегося объекта над Ижевском попало на видео

11:32 18.11.2021 (обновлено: 12:37 18.11.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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У очевидцев падения светящегося небесного тела сложилось ощущение, что он летит прямо на Землю.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В небе над Ижевском очевидцы заметили падение крупного светящегося объекта, пишет РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали видео.

На кадрах видна стремительно падающая яркая точка на небе. Пресса пишет, что явление наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.
Как отметил в беседе с агентством крымский астроном Александр Якушечкин, болид не был представителем метеорного потока Леониды, а являлся спорадическим объектом.

"Что касается того, является ли он представителем метеорного потока Леониды, то можно с уверенностью сказать, что не является. На момент времени падения болида радиант и само созвездие Льва находилось за горизонтом, порядка 7,5 градуса под ним. Таким образом, теоретически Леонид должен был лететь примерно от горизонта к центральной части небесной сферы, а не наоборот. Это был красивый, но спорадический болид. Пролет во время максимума Леонид – совпадение", – сказал Якушечкин.

Астроном напомнил, что период с 17 на 18 ноября традиционно приходится на максимум активности метеорного потока Леониды. Давшее название потоку созвездие Льва (где находится радиант потока – мнимое место на небосводе, откуда вылетают метеоры) восходит над горизонтом поздно, поэтому наблюдать метеорный поток лучше во второй половине ночи и до самого рассвета.
Russia: Possible meteor caught on camera lighting up Yakutia sky - Sputnik Молдова, 1920, 13.03.2021
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Видео: То ли мусор, а то ли метеор – что пролетело над Якутией
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