https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-priznal-rabotu-nats-neeffektivnoy---direktoru-uchrezhdeniya-grozit-uvolnenie-46521197.html

Парламент признал работу НАЦ неэффективной - директору учреждения грозит увольнение

Парламент признал работу НАЦ неэффективной - директору учреждения грозит увольнение

Юридическая комиссия рекомендовала отправить директора НАЦ в отставку.

2021-11-18T17:42+0200

2021-11-18T17:42+0200

2021-11-18T17:42+0200

нац

парламент

коррупция

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Парламент оценил работу Национального антикоррупционного центра (НАЦ) как неэффективную и утвердил отчет о работе НАЦ, рекомендующий увольнение директора учреждения Руслана Флоча. За отчет парламента проголосовали 76 депутатов Партии Действие и солидарность (PAS).Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.Глава юридической комиссии парламента, представляя отчет о деятельности НАЦ в парламенте, предложила отправить в отставку главу НАЦ Руслана Флоча, а также попросить министерство юстиции предложить проект реформирования НАЦ.Ранее, директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслан Флоча заявил, что не станет выступать в парламенте с отчетом.Рассмотрение отчета было включено в повестку заседания законодательного форума на четверг."Не стану принимать приглашение прийти на заседание парламента, поскольку решение о моем увольнении уже принято. По крайней мере, это вытекает из заявлений некоторых представителей PAS, которые при каждом случае говорили, что директор НАЦ будет уволен после так называемой оценки", - заявил Флоча.

https://ru.sputnik.md/20211118/nats-nashe-vedomstvo-ne-sabotirovalo-otsenku-svoey-raboty-46517039.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нац, парламент, коррупция