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Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-priznal-rabotu-nats-neeffektivnoy---direktoru-uchrezhdeniya-grozit-uvolnenie-46521197.html
Парламент признал работу НАЦ неэффективной - директору учреждения грозит увольнение
Парламент признал работу НАЦ неэффективной - директору учреждения грозит увольнение
Юридическая комиссия рекомендовала отправить директора НАЦ в отставку.
2021-11-18T17:42+0200
2021-11-18T17:42+0200
нац
парламент
коррупция
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Парламент оценил работу Национального антикоррупционного центра (НАЦ) как неэффективную и утвердил отчет о работе НАЦ, рекомендующий увольнение директора учреждения Руслана Флоча. За отчет парламента проголосовали 76 депутатов Партии Действие и солидарность (PAS).Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.Глава юридической комиссии парламента, представляя отчет о деятельности НАЦ в парламенте, предложила отправить в отставку главу НАЦ Руслана Флоча, а также попросить министерство юстиции предложить проект реформирования НАЦ.Ранее, директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслан Флоча заявил, что не станет выступать в парламенте с отчетом.Рассмотрение отчета было включено в повестку заседания законодательного форума на четверг."Не стану принимать приглашение прийти на заседание парламента, поскольку решение о моем увольнении уже принято. По крайней мере, это вытекает из заявлений некоторых представителей PAS, которые при каждом случае говорили, что директор НАЦ будет уволен после так называемой оценки", - заявил Флоча.
https://ru.sputnik.md/20211118/nats-nashe-vedomstvo-ne-sabotirovalo-otsenku-svoey-raboty-46517039.html
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Евгений Чебан
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нац, парламент, коррупция

Парламент признал работу НАЦ неэффективной - директору учреждения грозит увольнение

17:42 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Юридическая комиссия рекомендовала отправить директора НАЦ в отставку.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Парламент оценил работу Национального антикоррупционного центра (НАЦ) как неэффективную и утвердил отчет о работе НАЦ, рекомендующий увольнение директора учреждения Руслана Флоча. За отчет парламента проголосовали 76 депутатов Партии Действие и солидарность (PAS).
Также парламент передал собственный отчет о деятельности НАЦ министерству юстиции, Генпрокуратуре и Службе информации и безопасности для принятия необходимых мер.

“Центр манипулирует данными для того, чтобы создать впечатление эффективной деятельности. Центр систематически нарушает процессуальные нормы в расследовании преступлений, связанных с коррупцией. В работе центра наблюдается снижение эффективности работы центра в период январь 2019 - сентябрь 2021 года. Орган уголовного преследования систематически нарушает сроки проведения уголовного преследования”, - заявила с трибуны парламента глава юридической комиссии Олеся Стамате.

Глава юридической комиссии парламента, представляя отчет о деятельности НАЦ в парламенте, предложила отправить в отставку главу НАЦ Руслана Флоча, а также попросить министерство юстиции предложить проект реформирования НАЦ.
Ранее, директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Руслан Флоча заявил, что не станет выступать в парламенте с отчетом.
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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НАЦ: наше ведомство не саботировало оценку своей работы
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Рассмотрение отчета было включено в повестку заседания законодательного форума на четверг.
"Не стану принимать приглашение прийти на заседание парламента, поскольку решение о моем увольнении уже принято. По крайней мере, это вытекает из заявлений некоторых представителей PAS, которые при каждом случае говорили, что директор НАЦ будет уволен после так называемой оценки", - заявил Флоча.
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