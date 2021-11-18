https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-progolosoval-za-vyplatu-kompensatsiy-na-gaz-i-teplo-46515946.html

Парламент Молдовы проголосовал за выплату компенсаций на газ и тепло

Парламент Молдовы проголосовал за выплату компенсаций на газ и тепло

Депутаты поддержали законопроект о компенсациях за газ и тепло в холодный период года.

2021-11-18T15:31+0200

2021-11-18T15:31+0200

2021-11-18T16:05+0200

тепло

компенсации

газ

общество

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о компенсациях на газ и тепло для граждан в холодный период года. За законопроект проголосовали 83 депутата всех трех парламентских фракций.На компенсации будут выделены 210 миллионов леев в 2021 году и 900 миллионов леев в 2022 году. Компенсации будут выплачиваться с 1 ноября 2021 года до 31 марта 2022 года.Компенсации, в соответствии с проектом, будут выплачиваться следующим образом.За первые 50 кубов газа будут компенсированы 4,3 лея (67% от суммы, на которую вырос тариф) из тарифа, а от 50 до 159 кубометров будут компенсироваться 3,2 лея (50%) из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея.Таким образом, максимальный размер компенсации за потребленный газ составит 535 леев.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20211117/v-pravitelstve-moldovy-odobrili-kompensatsii-po-schetam-za-gaz-46485515.html

https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тепло, компенсации, газ