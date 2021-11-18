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Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
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Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
Депутаты законодательного форума Молдовы собрались на пленарное заседание.
2021-11-18T10:00+0200
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В программе заседания – целый ряд важных вопросов. В частности, простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, выдвинутый Блоком коммунистов и социалистов.Народные избранники также заслушают отчет о деятельности Национального антикоррупционного центра за период с января 2016 года по 2021 год. В повестку дня заседания включен законопроект о компенсации потребления природного газа и тепла в холодный период года. Депутатам предстоит также одобрить поправки к займовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития.В программе заседания отражены и два проекта решений, которые касаются ратификации соглашений в области социального обеспечения между Молдовой и Италией, а также Грецией.В первом чтении депутаты обсудят законопроекты поправок в закон о социальном обеспечении и закон о государственном бюджете на 2021 год.
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Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE

10:00 18.11.2021 (обновлено: 10:41 18.11.2021)
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Депутаты законодательного форума Молдовы собрались на пленарное заседание.
В программе заседания – целый ряд важных вопросов. В частности, простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, выдвинутый Блоком коммунистов и социалистов.

Народные избранники также заслушают отчет о деятельности Национального антикоррупционного центра за период с января 2016 года по 2021 год.

В повестку дня заседания включен законопроект о компенсации потребления природного газа и тепла в холодный период года. Депутатам предстоит также одобрить поправки к займовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития.

В программе заседания отражены и два проекта решений, которые касаются ратификации соглашений в области социального обеспечения между Молдовой и Италией, а также Грецией.

В первом чтении депутаты обсудят законопроекты поправок в закон о социальном обеспечении и закон о государственном бюджете на 2021 год.
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