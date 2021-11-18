Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE

В программе заседания – целый ряд важных вопросов. В частности, простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, выдвинутый Блоком коммунистов и социалистов.



Народные избранники также заслушают отчет о деятельности Национального антикоррупционного центра за период с января 2016 года по 2021 год.



В повестку дня заседания включен законопроект о компенсации потребления природного газа и тепла в холодный период года. Депутатам предстоит также одобрить поправки к займовому соглашению между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития.



В программе заседания отражены и два проекта решений, которые касаются ратификации соглашений в области социального обеспечения между Молдовой и Италией, а также Грецией.



В первом чтении депутаты обсудят законопроекты поправок в закон о социальном обеспечении и закон о государственном бюджете на 2021 год.