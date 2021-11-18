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Погодные рекорды Молдовы 18 ноября

Погодные рекорды Молдовы 18 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 18.11.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 18 ноября 1902 года столбик термометра опустился до –15,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +19,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210729/silnyy-veter-i-grad-obrushilis-na-moldovu-43386638.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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