https://ru.sputnik.md/20211118/popesku-chavushoglu-podpisali-plan-konsultatsii-mezhdu-mid-na-2022-2023-god-46514338.html
Попеску и Чавушоглу подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
Попеску и Чавушоглу подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
Главы МИД Молдовы и Турции обсудили планы сотрудничества на ближайшие годы.
2021-11-18T15:00+0200
2021-11-18T15:00+0200
2021-11-18T15:45+0200
политика
в молдове
молдова
мидеи
мевлют чавушоглу
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нику попеску
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Молдова хочет развивать торговый диалог с Турцией, которая уже является ключевым экономическим партнером страны, учитывая, что в Молдове работает более 1100 компаний с турецким капиталом. Такое заявление сделал в четверг на пресс-конференции в Кишиневе глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Глава турецкой дипломатии находится с рабочим визитом в нашей стране.После встречи главы внешнеполитических ведомств Турции и Молдовы также подписали план консультации между МИД на 2022-2023 год.Чавушоглу, в свою очередь, выразил желание Турции открыть еще одно почетное консульство в Молдове, на этот раз в Бельцах, и сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы посетить Молдову.В то же время Чавушоглу говорил и про АТО Гагаузия. "Гагаузия – та неотъемлемая часть Молдовы, которая создает для нас мост дружбы. Очень важно поддерживать диалог между Комратом и Кишиневом. Правовые нормы для функционирования автономии очень важны. Мы подчеркиваем, что суверенитет и целостность Молдовы очень важны", – заявил турецкий дипломат. В ходе рабочего визита у главы МИД Турции запланированы встречи с президентом Майей Санду. Он также встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу.В ходе обсуждения на уровне национальных делегаций будут рассмотрены пути укрепления молдавско-турецкого стратегического партнерства, особенно с точки зрения торговли, экономики и инвестиций.Напомним, Чавушоглу бывал в Молдове с визитом в августе 2020 года. Тогда он также посетил Комрат, где открылось генконсульство Турции.
https://ru.sputnik.md/20200205/eks-glava-sib-poydet-pod-sud-za-vysylku-turetskikh-uchiteley-29091206.html
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в молдове, молдова, мидеи, мевлют чавушоглу, мид турции, нику попеску
Попеску и Чавушоглу подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
15:00 18.11.2021 (обновлено: 15:45 18.11.2021)
Главы МИД Молдовы и Турции обсудили планы сотрудничества на ближайшие годы.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Молдова хочет развивать торговый диалог с Турцией, которая уже является ключевым экономическим партнером страны, учитывая, что в Молдове работает более 1100 компаний с турецким капиталом.
Такое заявление сделал в четверг на пресс-конференции в Кишиневе глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Глава турецкой дипломатии находится с рабочим визитом в нашей стране.
После встречи главы внешнеполитических ведомств Турции и Молдовы также подписали план консультации между МИД на 2022-2023 год.
"Мы обсудили завершение процедуры конвертации и взаимного признания водительских прав, меры по ограничению цен на роуминг, а также увеличение частоты полетов между Молдовой и Турцией летом", – отметил Попеску.
Чавушоглу, в свою очередь, выразил желание Турции открыть еще одно почетное консульство в Молдове, на этот раз в Бельцах, и сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы посетить Молдову.
В то же время Чавушоглу говорил и про АТО Гагаузия.
"Гагаузия – та неотъемлемая часть Молдовы, которая создает для нас мост дружбы. Очень важно поддерживать диалог между Комратом и Кишиневом. Правовые нормы для функционирования автономии очень важны. Мы подчеркиваем, что суверенитет и целостность Молдовы очень важны", – заявил турецкий дипломат.
В ходе рабочего визита у главы МИД Турции запланированы встречи с президентом Майей Санду. Он также встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу.
В ходе обсуждения на уровне национальных делегаций будут рассмотрены пути укрепления молдавско-турецкого стратегического партнерства, особенно с точки зрения торговли, экономики и инвестиций.
Напомним, Чавушоглу бывал в Молдове с визитом в августе 2020 года. Тогда он также посетил Комрат, где открылось генконсульство Турции.