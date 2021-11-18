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Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги
Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги
Женщина не сумела сама справиться и получила повреждения.
2021-11-18T12:08+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В пригороде Кишинева Ставченах произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом в четверг сообщил Генинспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, возгорание случилось на улице Сэлкымилор 2/1 в среду ночью. На место было отправлено три экипажа пожарных. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огнем охвачена площадь примерно в 17 квадратных метров в полуподвальном помещении. "До прибытия пожарных огонь пыталась потушить хозяйка дома, но она не сумела и получила ожоги руки", - говорится в сообщении спасателей. Как уточнили в ГИЧС, женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Пожар полностью ликвидировали спустя полчаса. "Благодаря оперативности пожарных, дом был спасен. Были повреждены лишь некоторые ценности", - говорится в сообщении ГИЧС. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания. За прошедшие сутки вмешательство спасателей потребовалось в 42 рискованных ситуациях.
https://ru.sputnik.md/20211110/pozhar-chastnom-dome-kishinev-46313302.html
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в молдове, молдова, ставчены, пожар

Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги

12:08 18.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Пожарные быстро прибыли на место происшествия и справились с возгоранием в короткое время.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В пригороде Кишинева Ставченах произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом в четверг сообщил Генинспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, возгорание случилось на улице Сэлкымилор 2/1 в среду ночью.
На место было отправлено три экипажа пожарных. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огнем охвачена площадь примерно в 17 квадратных метров в полуподвальном помещении.
"До прибытия пожарных огонь пыталась потушить хозяйка дома, но она не сумела и получила ожоги руки", - говорится в сообщении спасателей.
Как уточнили в ГИЧС, женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Пожар полностью ликвидировали спустя полчаса.
"Благодаря оперативности пожарных, дом был спасен. Были повреждены лишь некоторые ценности", - говорится в сообщении ГИЧС.
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По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания.
За прошедшие сутки вмешательство спасателей потребовалось в 42 рискованных ситуациях.
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