https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html

Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги

Пожар в Ставченах: хозяйка дома пыталась потушить огонь, но получила ожоги

Женщина не сумела сама справиться и получила повреждения.

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В пригороде Кишинева Ставченах произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом в четверг сообщил Генинспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, возгорание случилось на улице Сэлкымилор 2/1 в среду ночью. На место было отправлено три экипажа пожарных. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огнем охвачена площадь примерно в 17 квадратных метров в полуподвальном помещении. "До прибытия пожарных огонь пыталась потушить хозяйка дома, но она не сумела и получила ожоги руки", - говорится в сообщении спасателей. Как уточнили в ГИЧС, женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Пожар полностью ликвидировали спустя полчаса. "Благодаря оперативности пожарных, дом был спасен. Были повреждены лишь некоторые ценности", - говорится в сообщении ГИЧС. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания. За прошедшие сутки вмешательство спасателей потребовалось в 42 рискованных ситуациях.

https://ru.sputnik.md/20211110/pozhar-chastnom-dome-kishinev-46313302.html

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