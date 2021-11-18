https://ru.sputnik.md/20211118/prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-provalilsya-46528135.html
Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
За вотум недоверия Алле Немеренко проголосовали всего несколько депутатов.
2021-11-18T21:43+0200
2021-11-18T21:43+0200
2021-11-18T21:43+0200
минздрав
парламент
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов, не был поддержан парламентским большинством. За проголосовали шесть депутатов Блока коммунистов и социалистов. Против - 52 депутата “Действие и солидарность” (PAS).Обсуждение отчета продолжалось несколько часов и завершилось около 21.30, 18 ноября.Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля".Что такое вотум недоверия в МолдовеВ практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html
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минздрав, парламент, алла немеренко
Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
За простой вотум недоверия Алле Немеренко проголосовали всего несколько депутатов.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов, не был поддержан парламентским большинством. За проголосовали шесть депутатов Блока коммунистов и социалистов. Против - 52 депутата “Действие и солидарность” (PAS).
Обсуждение отчета продолжалось несколько часов и завершилось около 21.30, 18 ноября.
Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля".
Что такое вотум недоверия в Молдове
В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.
Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.
Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.
Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.
Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.