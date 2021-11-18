Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211118/prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-provalilsya-46528135.html
Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
За вотум недоверия Алле Немеренко проголосовали всего несколько депутатов.
2021-11-18T21:43+0200
2021-11-18T21:43+0200
минздрав
парламент
алла немеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45769060_0:0:2080:1171_1920x0_80_0_0_8cdc06fc898e3df2511b1ee77a767889.jpg
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов, не был поддержан парламентским большинством. За проголосовали шесть депутатов Блока коммунистов и социалистов. Против - 52 депутата “Действие и солидарность” (PAS).Обсуждение отчета продолжалось несколько часов и завершилось около 21.30, 18 ноября.Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля".Что такое вотум недоверия в МолдовеВ практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45769060_231:0:2080:1387_1920x0_80_0_0_9c000b1866bdc9ecf424b9fa6ad6d094.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав, парламент, алла немеренко

Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился

21:43 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
За простой вотум недоверия Алле Немеренко проголосовали всего несколько депутатов.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Простой вотум недоверия против министра здравоохранения Аллы Немеренко, который ранее выдвинули депутаты Блока коммунистов и социалистов, не был поддержан парламентским большинством. За проголосовали шесть депутатов Блока коммунистов и социалистов. Против - 52 депутата “Действие и солидарность” (PAS).
Обсуждение отчета продолжалось несколько часов и завершилось около 21.30, 18 ноября.
Напомним, депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля".

Что такое вотум недоверия в Молдове

В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Коронавирус
Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
12 ноября, 13:08
Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.
Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.
Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.
Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:16Шон Пенн посетил Дондасс для съемок документального фильма об Украине
22:52Аппарат вертикального погружения: новая катастрофа F-35 – в Средиземном море
22:44Бюджет Молдовы на 2022 год: есть ли повод для оптимизма
22:38Стало известно, когда появится результат испытаний "Спутника Лайт" и AstraZeneca
22:17На польско-белорусской границе расположится рота инженерных войск Британии
22:02Курс валют на пятницу: евро возвращает утраченные рубежи
21:43Простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы провалился
21:13Влах поблагодарила Чавушоглу за помощь в строительстве стадиона в Комрате
20:47Договору о дружбе между Молдовой и Россией – 20 лет
20:20Немеренко: COVID-центр на Moldexpo вскоре закроется
19:50Известная скрипачка из Молдовы – о громком скандале и хайпе на Страдивари
19:36Минздрав: в Молдову в скором времени поступит очередная партия вакцины "Спутник V"
19:25Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:15И. о. генпрокурора обвинили во взяточничестве: что говорит Думитру Робу
18:43Молдавские военные примут участие в миротворческой миссии в Ливане
18:20Парламент Молдовы уволил директора Центра по борьбе с коррупцией
18:09Гросу встретился с главой МИД Турции Чавушоглу: что обсуждали
17:42Парламент признал работу НАЦ неэффективной – директору учреждения грозит увольнение
17:31Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран – Путин
17:03В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"