https://ru.sputnik.md/20211118/resheno-maloobespechennye-semi-poluchat-pomosch-kholodnoe-vremya-goda-46508610.html

Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года

Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года

Депутаты единогласно проголосовали за проект в поддержку малоимущих семей.

2021-11-18T13:00+0200

2021-11-18T13:00+0200

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Cредний гарантированный ежемесячный доход, используемый для установления права на получение помощи в холодный период года, должен быть увеличен. Такое решение было принято депутатами на заседании парламента в четверг. Депутаты заявили, что проголосуют за проект и во втором чтении на этом же заседании. Проект предусматривает увеличение показатель гарантированного среднемесячного дохода с 2,2 до 2,6, который используется для установления права на помощь в холодный период года.Таким образом, гарантированный минимальный ежемесячный доход будет увеличен на 478,4 лея (с 2631,2 лея до 3109,6 лея). Так, малообеспеченные семьи могут обратиться за помощью в холодный период года.Согласно проекту закона, около 214 тысяч малообеспеченных семей получат компенсации в холодный период года.В контексте этих изменений было решено выделить дополнительные финансовые средства из государственного бюджета в объеме около 43,4 миллионов леев на один месяц и около 173,6 миллионов леев на четыре месяца действия программы помощи (декабрь 2021- март 2022).Далее правительство планирует изменить размер помощи на холодный период года, увеличив ее с 500 до 700 леев.

https://ru.sputnik.md/20211110/pomoschi-naseleniyu-moldova-kholodnyy-period-goda-46314209.html

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