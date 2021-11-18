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Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года
Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года
Депутаты единогласно проголосовали за проект в поддержку малоимущих семей.
2021-11-18T13:00+0200
2021-11-18T13:00+0200
общество
в молдове
помощь
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Cредний гарантированный ежемесячный доход, используемый для установления права на получение помощи в холодный период года, должен быть увеличен. Такое решение было принято депутатами на заседании парламента в четверг. Депутаты заявили, что проголосуют за проект и во втором чтении на этом же заседании. Проект предусматривает увеличение показатель гарантированного среднемесячного дохода с 2,2 до 2,6, который используется для установления права на помощь в холодный период года.Таким образом, гарантированный минимальный ежемесячный доход будет увеличен на 478,4 лея (с 2631,2 лея до 3109,6 лея). Так, малообеспеченные семьи могут обратиться за помощью в холодный период года.Согласно проекту закона, около 214 тысяч малообеспеченных семей получат компенсации в холодный период года.В контексте этих изменений было решено выделить дополнительные финансовые средства из государственного бюджета в объеме около 43,4 миллионов леев на один месяц и около 173,6 миллионов леев на четыре месяца действия программы помощи (декабрь 2021- март 2022).Далее правительство планирует изменить размер помощи на холодный период года, увеличив ее с 500 до 700 леев.
https://ru.sputnik.md/20211110/pomoschi-naseleniyu-moldova-kholodnyy-period-goda-46314209.html
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Юлия Липовая
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в молдове, помощь, молдова, парламент

Решено: малообеспеченные семьи получат помощь в холодное время года

13:00 18.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Депутаты единогласно проголосовали за проект в поддержку малоимущих семей, а также выразили готовность поддержать документ и во втором чтении.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Cредний гарантированный ежемесячный доход, используемый для установления права на получение помощи в холодный период года, должен быть увеличен. Такое решение было принято депутатами на заседании парламента в четверг.
Депутаты заявили, что проголосуют за проект и во втором чтении на этом же заседании.
Проект предусматривает увеличение показатель гарантированного среднемесячного дохода с 2,2 до 2,6, который используется для установления права на помощь в холодный период года.
Таким образом, гарантированный минимальный ежемесячный доход будет увеличен на 478,4 лея (с 2631,2 лея до 3109,6 лея). Так, малообеспеченные семьи могут обратиться за помощью в холодный период года.
Согласно проекту закона, около 214 тысяч малообеспеченных семей получат компенсации в холодный период года.
Обмен валют - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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В контексте этих изменений было решено выделить дополнительные финансовые средства из государственного бюджета в объеме около 43,4 миллионов леев на один месяц и около 173,6 миллионов леев на четыре месяца действия программы помощи (декабрь 2021- март 2022).
Далее правительство планирует изменить размер помощи на холодный период года, увеличив ее с 500 до 700 леев.
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