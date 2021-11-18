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Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем
Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем
Могут ли отношения Молдовы и России выйти на новый уровень
2021-11-18T08:30+0200
2021-11-18T08:30+0200
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россия
молдова
сергей лавров
отношения
нику попеску
в молдове
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Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили, среди прочего, важность по наращиванию взаимного торгового обмена. Также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Какие выводы можно сделать из итогов визита Нику Попеску в Россию? Можно ли говорить о начавшемся сближении двух стран? А также – судьба "Северного Потока - 2": как полноценный запуск этого проекта скажется на ситуации в Молдове?Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.
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Сергей Цуркану
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россия, молдова, сергей лавров, отношения, нику попеску, в молдове, видео

Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем

08:30 18.11.2021
© Sputnik / Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" разбираем итоги визита Нику Попеску в Россию и говорим о судьбе "Северного потока - 2".
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили, среди прочего, важность по наращиванию взаимного торгового обмена. Также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Какие выводы можно сделать из итогов визита Нику Попеску в Россию? Можно ли говорить о начавшемся сближении двух стран? А также – судьба "Северного Потока - 2": как полноценный запуск этого проекта скажется на ситуации в Молдове?
Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.
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