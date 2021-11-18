https://ru.sputnik.md/20211118/rossiya-plyus-moldova-mir-druzhba-sotrudnichestvo-ili-ne-sovsem-46490032.html
Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем
Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем
Могут ли отношения Молдовы и России выйти на новый уровень
2021-11-18T08:30+0200
2021-11-18T08:30+0200
2021-11-18T08:30+0200
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молдова
сергей лавров
отношения
нику попеску
в молдове
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Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили, среди прочего, важность по наращиванию взаимного торгового обмена. Также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Какие выводы можно сделать из итогов визита Нику Попеску в Россию? Можно ли говорить о начавшемся сближении двух стран? А также – судьба "Северного Потока - 2": как полноценный запуск этого проекта скажется на ситуации в Молдове?Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
россия, молдова, сергей лавров, отношения, нику попеску, в молдове, видео
Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" разбираем итоги визита Нику Попеску в Россию и говорим о судьбе "Северного потока - 2".
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили, среди прочего, важность по наращиванию взаимного торгового обмена. Также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Какие выводы можно сделать из итогов визита Нику Попеску в Россию? Можно ли говорить о начавшемся сближении двух стран? А также – судьба "Северного Потока - 2": как полноценный запуск этого проекта скажется на ситуации в Молдове?
Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.