https://ru.sputnik.md/20211118/rossiya-plyus-moldova-mir-druzhba-sotrudnichestvo-ili-ne-sovsem-46490032.html

Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем

Россия плюс Молдова: мир, дружба, сотрудничество - или не совсем

Могут ли отношения Молдовы и России выйти на новый уровень

2021-11-18T08:30+0200

2021-11-18T08:30+0200

2021-11-18T08:30+0200

радио

россия

молдова

сергей лавров

отношения

нику попеску

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46497925_0:10:1533:872_1920x0_80_0_0_515b1ee43b388cc37f989c68514f738b.jpg

Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находился 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили, среди прочего, важность по наращиванию взаимного торгового обмена. Также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Какие выводы можно сделать из итогов визита Нику Попеску в Россию? Можно ли говорить о начавшемся сближении двух стран? А также – судьба "Северного Потока - 2": как полноценный запуск этого проекта скажется на ситуации в Молдове?Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

россия, молдова, сергей лавров, отношения, нику попеску, в молдове, видео