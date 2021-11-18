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Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран – Путин
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран – Путин
Президент России выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
2021-11-18T17:31+0200
2021-11-18T17:31+0200
россия
в мире
владимир путин
политика
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.Глава государства прибыл в МИД во второй половине дня.По словам президента, Россия привержена партнерским отношениям с другими странами, так что внешняя политика страны должна служить безопасным условиям развития."Наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровню жизни наших людей. Исходя из этого Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями", – отметил он, выступая перед дипломатами.Концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, также заявил Владимир Путин. По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки "отфиксируем и в готовящихся новой редакции концепции внешней политики"."Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", – отметил президент.Он подчеркнул важность дальнейшего формирования атмосферы добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве.Говоря о диалоге России с НАТО, Путин отметил, что блок "сломал" эти механизмы и что в настоящее время отношения с альянсом носят удручающий характер.Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Также с 1 ноября приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве."Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС. – Ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", – сказал Путин."Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", – подчеркнул президент.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
https://ru.sputnik.md/20211101/putin-posmotret-korabl-ssha-chernoe-more-pritsel-46082699.html
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в мире, владимир путин, политика

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран – Путин

17:31 18.11.2021
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© POOL
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Президент России выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

"Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. И, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", – сказал Путин.

Глава государства прибыл в МИД во второй половине дня.
По словам президента, Россия привержена партнерским отношениям с другими странами, так что внешняя политика страны должна служить безопасным условиям развития.

"Наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровню жизни наших людей. Исходя из этого Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями", – отметил он, выступая перед дипломатами.
Концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, также заявил Владимир Путин. По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки "отфиксируем и в готовящихся новой редакции концепции внешней политики".

"Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", – отметил президент.
Он подчеркнул важность дальнейшего формирования атмосферы добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве.

"Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", – сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

Говоря о диалоге России с НАТО, Путин отметил, что блок "сломал" эти механизмы и что в настоящее время отношения с альянсом носят удручающий характер.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Также с 1 ноября приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.

"Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС. – Ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", – сказал Путин.

"Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", – подчеркнул президент.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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1 ноября, 18:29
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
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