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Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран – Путин
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Президент России выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела стран и справедливое разрешение споров при главенствующей роли ООН, об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.
"Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. И, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", – сказал Путин.
Глава государства прибыл в МИД во второй половине дня.
По словам президента, Россия привержена партнерским отношениям с другими странами, так что внешняя политика страны должна служить безопасным условиям развития.
"Наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровню жизни наших людей. Исходя из этого Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями", – отметил он, выступая перед дипломатами.
"Наша внешняя политика должна и впредь служить обеспечению максимально благоприятных безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровню жизни наших людей. Исходя из этого Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями", – отметил он, выступая перед дипломатами.
Концепция внешней политики страны будет дорожной картой для МИД и других ведомств, также заявил Владимир Путин. По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки "отфиксируем и в готовящихся новой редакции концепции внешней политики".
"Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", – отметил президент.
"Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств", – отметил президент.
Он подчеркнул важность дальнейшего формирования атмосферы добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве.
"Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", – сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.
Говоря о диалоге России с НАТО, Путин отметил, что блок "сломал" эти механизмы и что в настоящее время отношения с альянсом носят удручающий характер.
Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Также с 1 ноября приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.
"Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС. – Ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", – сказал Путин.
"Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", – подчеркнул президент.
Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Также с 1 ноября приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.
"Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС. – Ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", – сказал Путин.
"Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", – подчеркнул президент.
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.