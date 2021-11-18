https://ru.sputnik.md/20211118/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nedolgoe-poteplenie-zatem-snova-kholod-46493294.html

Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление, затем снова холод

Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление, затем снова холод

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-18T07:00+0200

2021-11-18T07:00+0200

2021-11-18T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –5 до 0 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 ноября: ночью – от –3 до -1 днем – от +6 до +8 градусов.В Молдове 19 ноября сохранится похожая погода. Днем ожидается до +10, а ночью вновь могут быть заморозки до –1 градуса. В последующие дни дневная температура вырастет на 1-3 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. 19, 20 и 23 числа ожидаются слабые дожди. Новое похолодание до +7 днем ожидается с 23 ноября. Праздники и народные приметыПравославная церковь 18 ноября (5 ноября по старому стилю) отмечает память святых мучеников Галактиона и Епистимии.Также сегодня православные верующие почитают память архиепископа Новгородского и Псковского Иона (в миру – Иоанна). Этот день на Руси был связан с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Девушки молились о хорошем муже. Те, кто хотели побыстрее выйти замуж, разбрасывали на заре вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни. Редьку натирали на терке, солили, прибавляли рубленого лука и постного масла и наливали кваса или резали тонкими ломтиками, солили и давали постоять, пока она не даст сок. После этого в нее добавляли нарезанный ломтиками лук и постное масло.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды