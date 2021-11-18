https://ru.sputnik.md/20211118/shon-penn-posetil-dondass-dlya-semok-dokumentalnogo-filma-ob-ukraine-46523580.html

Шон Пенн посетил Дондасс для съемок документального фильма об Украине

Шон Пенн посетил Дондасс для съемок документального фильма об Украине

Шон Пенн посетил Дондасс для съемок документального фильма об Украине

2021-11-18T23:16+0200

2021-11-18T23:16+0200

2021-11-18T23:16+0200

украина

документальный фильм

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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Голливудский режиссер и актер Шон Пенн отправился на подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, передает РИА Новости. У режиссера в планах снять документальный фильм об Украине.Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) сообщил, что актер прибыл в Киев для съемок документального фильма. Также ТСН сообщала, что режиссер посетит Мариуполь в Донецкой области."Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20210315/film-romanian-rezhissera-aleksandr-nanau-nominirovan-na-oskar-33991788.html

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украина, документальный фильм