Шон Пенн посетил Дондасс для съемок документального фильма об Украине
© AFP 2021 / VALERY HACHEШон Пенн
© AFP 2021 / VALERY HACHE
Это первый визит голливудской звезды на Украину.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Голливудский режиссер и актер Шон Пенн отправился на подконтрольную украинским силовикам территорию в Донбассе, передает РИА Новости. У режиссера в планах снять документальный фильм об Украине.
Ранее сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) сообщил, что актер прибыл в Киев для съемок документального фильма. Также ТСН сообщала, что режиссер посетит Мариуполь в Донецкой области.
"Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.
Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Пенн смог посетить один из населенных пунктов Приазовья, по которому вооруженный конфликт ударил особенно сильно, отметили в ООС.
Режиссер пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - добавили в пресс-центре.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.