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Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы
Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы
Член парламентской комиссии по экономике проанализировала рост цен и предположила, что в декабре граждане окончательно осознают размеры новых тарифов.
2021-11-18T08:00+0200
2021-11-18T08:00+0200
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Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы
Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы
Первые 100 дней правительства Партии "Действие и солидарность" (PAS) спровоцировали хаос во всех сферах молдавской экономики. Такую оценку дал депутат ПСРМ Петру Бурдужа правительству Натальи Гаврилицы.Парламентарий заявил, что за эти три месяца отмечен значительный рост цен, спровоцирован беспрецедентный газовый кризис, приведший к удвоению тарифов для граждан, усугубился финансовый кризис, страдает внешняя торговля, а экономические агенты не получают поддержки государства. В 2021 году в Молдове отмечен самый высокий уровень инфляции за последние пять лет – 8,8%, и это без учета выросшего тарифа на природный газ, тепло и электричество.За ростом цен с ужасом наблюдает вся страна, среди них и те, кто получает относительно достойную по молдавским меркам зарплату, которая, согласно новым тарифам, будет практически полностью уходить на оплату всего, - начиная с газа и заканчивая хлебом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала депутат парламента Блока коммунистов и социалистов, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инга Сибова.Сибова напомнила, что цены на бензин и дизельное топливо в Молдове, за исключением последних дней, продолжают галопирующий рост, что у некоторых вызывает смех, у кого-то – сарказм, а многие впадают в отчаяние, поскольку обычный человек не может обеспечить себя бензином по старой цене на год вперед."Похоже многие еще не осознали тяжесть положения. Компания Termoelectrica уже направила запрос на повышение тарифа на отопление в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на 58% за гигакалорию, но горечь разочарования наступит тогда, когда люди получат счета за декабрь", - заключила депутат.
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экспертиза, подкасты, аудио, политика, pas

Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы

08:00 18.11.2021
Радио
Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам проанализировала рост цен в стране и предположила, что в декабре граждане окончательно осознают размеры новых тарифов.
Первые 100 дней правительства Партии "Действие и солидарность" (PAS) спровоцировали хаос во всех сферах молдавской экономики. Такую оценку дал депутат ПСРМ Петру Бурдужа правительству Натальи Гаврилицы.
Парламентарий заявил, что за эти три месяца отмечен значительный рост цен, спровоцирован беспрецедентный газовый кризис, приведший к удвоению тарифов для граждан, усугубился финансовый кризис, страдает внешняя торговля, а экономические агенты не получают поддержки государства. В 2021 году в Молдове отмечен самый высокий уровень инфляции за последние пять лет – 8,8%, и это без учета выросшего тарифа на природный газ, тепло и электричество.
За ростом цен с ужасом наблюдает вся страна, среди них и те, кто получает относительно достойную по молдавским меркам зарплату, которая, согласно новым тарифам, будет практически полностью уходить на оплату всего, - начиная с газа и заканчивая хлебом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала депутат парламента Блока коммунистов и социалистов, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инга Сибова.

"Правящая Партия Молдовы PAS объясняет рост цен мировой тенденцией, и они продолжают кормить своего избирателя сказками в духе "цены растут везде" и "в этом никто не виноват". Но для этого и существует правительство, которое обязано думать о том, как смягчить ценовую нагрузку и уберечь население от серьезных потрясений", - считает эксперт.

Сибова напомнила, что цены на бензин и дизельное топливо в Молдове, за исключением последних дней, продолжают галопирующий рост, что у некоторых вызывает смех, у кого-то – сарказм, а многие впадают в отчаяние, поскольку обычный человек не может обеспечить себя бензином по старой цене на год вперед.
"Похоже многие еще не осознали тяжесть положения. Компания Termoelectrica уже направила запрос на повышение тарифа на отопление в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на 58% за гигакалорию, но горечь разочарования наступит тогда, когда люди получат счета за декабрь", - заключила депутат.
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