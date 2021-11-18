https://ru.sputnik.md/20211118/sibova-kogda-politika-pas-razocharuet-zhiteley-moldovy-46474764.html

Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы

Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы

Член парламентской комиссии по экономике проанализировала рост цен и предположила, что в декабре граждане окончательно осознают размеры новых тарифов.

2021-11-18T08:00+0200

2021-11-18T08:00+0200

2021-11-18T08:00+0200

радио

экспертиза

подкасты

политика

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46474934_0:52:3071:1779_1920x0_80_0_0_5ca4d1a5edbe4bf1eeb3a6d7475578fe.jpg

Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы Сибова: когда политика PAS разочарует жителей Молдовы

Первые 100 дней правительства Партии "Действие и солидарность" (PAS) спровоцировали хаос во всех сферах молдавской экономики. Такую оценку дал депутат ПСРМ Петру Бурдужа правительству Натальи Гаврилицы.Парламентарий заявил, что за эти три месяца отмечен значительный рост цен, спровоцирован беспрецедентный газовый кризис, приведший к удвоению тарифов для граждан, усугубился финансовый кризис, страдает внешняя торговля, а экономические агенты не получают поддержки государства. В 2021 году в Молдове отмечен самый высокий уровень инфляции за последние пять лет – 8,8%, и это без учета выросшего тарифа на природный газ, тепло и электричество.За ростом цен с ужасом наблюдает вся страна, среди них и те, кто получает относительно достойную по молдавским меркам зарплату, которая, согласно новым тарифам, будет практически полностью уходить на оплату всего, - начиная с газа и заканчивая хлебом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала депутат парламента Блока коммунистов и социалистов, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Инга Сибова.Сибова напомнила, что цены на бензин и дизельное топливо в Молдове, за исключением последних дней, продолжают галопирующий рост, что у некоторых вызывает смех, у кого-то – сарказм, а многие впадают в отчаяние, поскольку обычный человек не может обеспечить себя бензином по старой цене на год вперед."Похоже многие еще не осознали тяжесть положения. Компания Termoelectrica уже направила запрос на повышение тарифа на отопление в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на 58% за гигакалорию, но горечь разочарования наступит тогда, когда люди получат счета за декабрь", - заключила депутат.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, политика, pas