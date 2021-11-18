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Сколько депутатов и сотрудников парламента вакцинированы: ответ спикера
Сколько депутатов и сотрудников парламента вакцинированы: ответ спикера
В законодательном органе страны продолжают прививать своих сотрудников.
2021-11-18T11:15+0200
2021-11-18T12:33+0200
в молдове
коронавирус
игорь гросу
парламент
вакцинация
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу рассказал, какими темпами идет вакцинация от коронавируса среди депутатов и персонала законодательного форума. По сложившийся традиции, Гросу привел последние данные по этому показателю в начале заседания парламента в четверг. По его словам, также выросло число привитых и среди персонала парламента. Так, из 360 человек уже 287 вакцинированы, 20 имеют причины не прививаться и еще 53 человека до сих пор не прошли вакцинацию. Как отметил Гросу, по этому показателю в парламенте "еще предстоит много работы". Ранее Гросу сообщал, что среди персонала многие так и не привились. Многие сотрудники объяснили этот факт плотным графиком работы. В связи с этим руководство парламента приглашало мобильный пункт вакцинации к зданию законодательного форума, чтобы обеспечить иммунизацию. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer. Она будет возможна только с разрешения родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211118/kishinev-18-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46500164.html
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Юлия Липовая
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в молдове, игорь гросу, парламент, вакцинация

Сколько депутатов и сотрудников парламента вакцинированы: ответ спикера

11:15 18.11.2021 (обновлено: 12:33 18.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В законодательном органе страны продолжают прививать своих сотрудников.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу рассказал, какими темпами идет вакцинация от коронавируса среди депутатов и персонала законодательного форума.
По сложившийся традиции, Гросу привел последние данные по этому показателю в начале заседания парламента в четверг.

"Небольшой прогресс есть. Уже 92 депутата вакцинированы, еще четверо имеют документ о медицинском отводе от прививки. Еще пять настаивают, что не будут проходить иммунизацию", – рассказал Гросу.

По его словам, также выросло число привитых и среди персонала парламента. Так, из 360 человек уже 287 вакцинированы, 20 имеют причины не прививаться и еще 53 человека до сих пор не прошли вакцинацию.
Как отметил Гросу, по этому показателю в парламенте "еще предстоит много работы".
Ранее Гросу сообщал, что среди персонала многие так и не привились. Многие сотрудники объяснили этот факт плотным графиком работы.
В связи с этим руководство парламента приглашало мобильный пункт вакцинации к зданию законодательного форума, чтобы обеспечить иммунизацию.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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Где в Кишиневе 18 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
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На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer. Она будет возможна только с разрешения родителей или опекуна.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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