https://ru.sputnik.md/20211118/skolko-na-kompensatsii-gaz-deputaty-popravki-gosbyudzhet-46511470.html

Сколько направят на компенсации за газ: депутаты приняли поправки в госбюджет

Сколько направят на компенсации за газ: депутаты приняли поправки в госбюджет

В закон о госбюджете внесены изменения: выделены средства на компенсации по счетам за газ потребителям.

2021-11-18T14:15+0200

2021-11-18T14:15+0200

2021-11-18T15:42+0200

экономика

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госбюджет

молдова

компенсации

парламент

думитру будянски

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. На компенсации за газ в 2021 году будет выделено 210 миллионов леев. Такие изменения в государственный бюджет на текущий год депутаты одобрили на заседании парламента в четверг. Документ поддержали 58 депутатов. Распределять средства будет Министерство труда и социальной защиты.Глава Минфина Думитру Будянский заявил, что изменения нужны в том числе и в связи с чрезвычайным положением в энергосфере, оно действует в стране до 20 ноября.Согласно проекту поправок, еще 139 миллионов леев перечислят в бюджет госсоцстраха, из них 104 миллиона леев – на помощь в холодный период года для малообеспеченных семей. Доходы бюджета (по налогам и сборам) увеличили на 768 миллионов леев (до 45,9 миллиарда), а расходы (по компенсациям и помощи) — на 422 миллиона леев (до 57,7 миллиарда).Дефицит сократился на 346 миллионов и составил 11,8 миллиарда леев (5,1% ВВП).Как отметил глава Минфина, в госбюджете на 2022 год также будут предусмотрены средства для компенсации стоимости тарифов и оказания помощи на холодный период года.

https://ru.sputnik.md/20211118/resheno-maloobespechennye-semi-poluchat-pomosch-kholodnoe-vremya-goda-46508610.html

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в молдове, госбюджет, молдова, компенсации, парламент, думитру будянски