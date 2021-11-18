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Стало известно, когда появится результат испытаний "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Стало известно, когда появится результат испытаний "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Стало известно, когда появится результат испытаний "Спутника Лайт" и AstraZeneca
2021-11-18T22:38+0200
2021-11-18T22:38+0200
коронавирус
исследования
вакцина
спутник
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca будут известны к концу 2021 - началу 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД России.Как отметили в ведомстве, российско-шведское взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии COVID-19, развивается."Двадцать шестого июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года – начале 2022 года", - говорится в сообщении.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211115/sputnik-layt-registratsiyu-es-46425271.html
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исследования, вакцина, спутник

Стало известно, когда появится результат испытаний "Спутника Лайт" и AstraZeneca

22:38 18.11.2021
© Sputnik / Pavel Lisitsin / Перейти в фотобанкУральские ученые предложили препарат против коронавируса
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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Исследования комбинации двух вакцин было одобрено в июле 2021 года.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca будут известны к концу 2021 - началу 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД России.
Как отметили в ведомстве, российско-шведское взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии COVID-19, развивается.
"Двадцать шестого июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года – начале 2022 года", - говорится в сообщении.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Коронавирус
"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС
15 ноября, 16:42
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