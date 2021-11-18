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Торнадо и сильные наводнения обрушились на Сицилию – есть погибший
Торнадо и сильные наводнения обрушились на Сицилию – есть погибший
Сицилия страдает от штормовых ветров, гроз и ливней уже несколько недель видео
2021-11-18T15:23+0200
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По крайней мере один человек погиб в среду в результате торнадо и массового наводнения в Восточной Сицилии. Как сообщает агентство ANSA, в городе Модика погиб мужчина 53 лет. В этом же населенном пункте от разгула стихии пострадала пара 60-летних супругов. Мужчина получил сильный удар дверью, которую торнадо сорвал с петель. С травмой головы его увезли в местную больницу, супруга пострадавшего тоже получила ушибы. На кадрах, снятых с вертолета над Огастой недалеко от Сиракуз, видны затопленные жилые районы и застрявшие машины.В конце октября три человека погибли в результате сильного наводнения недалеко от города Катания.
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Торнадо и сильные наводнения обрушились на Сицилию – есть погибший

15:23 18.11.2021 (обновлено: 15:49 18.11.2021)
© Ruptly
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Сицилия страдает от штормовых ветров, гроз и ливней уже несколько недель.
По крайней мере один человек погиб в среду в результате торнадо и массового наводнения в Восточной Сицилии. Как сообщает агентство ANSA, в городе Модика погиб мужчина 53 лет. В этом же населенном пункте от разгула стихии пострадала пара 60-летних супругов. Мужчина получил сильный удар дверью, которую торнадо сорвал с петель. С травмой головы его увезли в местную больницу, супруга пострадавшего тоже получила ушибы.
На кадрах, снятых с вертолета над Огастой недалеко от Сиракуз, видны затопленные жилые районы и застрявшие машины.

В конце октября три человека погибли в результате сильного наводнения недалеко от города Катания.
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