https://ru.sputnik.md/20211118/tornado-silnye-navodneniya-obrushilis-na-sitsiliyu-est-pogibshiy-46506938.html

Торнадо и сильные наводнения обрушились на Сицилию – есть погибший

Торнадо и сильные наводнения обрушились на Сицилию – есть погибший

Сицилия страдает от штормовых ветров, гроз и ливней уже несколько недель видео

2021-11-18T15:23+0200

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По крайней мере один человек погиб в среду в результате торнадо и массового наводнения в Восточной Сицилии. Как сообщает агентство ANSA, в городе Модика погиб мужчина 53 лет. В этом же населенном пункте от разгула стихии пострадала пара 60-летних супругов. Мужчина получил сильный удар дверью, которую торнадо сорвал с петель. С травмой головы его увезли в местную больницу, супруга пострадавшего тоже получила ушибы. На кадрах, снятых с вертолета над Огастой недалеко от Сиракуз, видны затопленные жилые районы и застрявшие машины.В конце октября три человека погибли в результате сильного наводнения недалеко от города Катания.

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