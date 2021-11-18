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https://ru.sputnik.md/20211118/transportniki-vykhodyat-na-protest-obyavlena-data-46499135.html
Транспортники выходят на протест: объявлена дата
Транспортники выходят на протест: объявлена дата
Молдавские автоперевозчики назвали дату своего протеста против Министерства инфраструктуры.
2021-11-18T09:03+0200
2021-11-18T09:16+0200
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протест
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что выйдут на протест 25 ноября. По данным транспортников, они соберутся в 9.00 на площади Великого Национального собрания. Сама акция начнется в 11.00. Перевозчики будут протестовать против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров. Транспортники обещают собрать на площади порядка ста автомобилей (водители на автобусах).О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в Ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако, по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать. В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.
https://ru.sputnik.md/20211118/aleksa-privokzalnye-skhemy-moldavskikh-politikov-46479474.html
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в молдове, кишинев, молдова, транспортники, протест

Транспортники выходят на протест: объявлена дата

09:03 18.11.2021 (обновлено: 09:16 18.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Транспортники Молдовы объявили, что в середине будущей недели выйдут на протест в центре Кишинева.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что выйдут на протест 25 ноября.
По данным транспортников, они соберутся в 9.00 на площади Великого Национального собрания. Сама акция начнется в 11.00.
Перевозчики будут протестовать против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
Транспортники обещают собрать на площади порядка ста автомобилей (водители на автобусах).
© Photo : Asociația Patronală a Operatorilor de Transport AutoТранспортники Молдовы объявили дату акции протеста
Транспортники Молдовы объявили дату акции протеста - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Транспортники Молдовы объявили дату акции протеста
© Photo : Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto
О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в Ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако, по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.

"Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф - реальный", - заявили тогда в APOTA.

В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Алекса: привокзальные схемы молдавских политиков
09:00
Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.
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