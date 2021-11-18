https://ru.sputnik.md/20211118/transportniki-vykhodyat-na-protest-obyavlena-data-46499135.html

Транспортники выходят на протест: объявлена дата

Транспортники выходят на протест: объявлена дата

Молдавские автоперевозчики назвали дату своего протеста против Министерства инфраструктуры.

2021-11-18T09:03+0200

2021-11-18T09:03+0200

2021-11-18T09:16+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

транспортники

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2615/30/26153067_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fa68aa2d996b041ef2a45346cca1acfd.jpg

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что выйдут на протест 25 ноября. По данным транспортников, они соберутся в 9.00 на площади Великого Национального собрания. Сама акция начнется в 11.00. Перевозчики будут протестовать против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров. Транспортники обещают собрать на площади порядка ста автомобилей (водители на автобусах).О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в Ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако, по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать. В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.

https://ru.sputnik.md/20211118/aleksa-privokzalnye-skhemy-moldavskikh-politikov-46479474.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, транспортники, протест