https://ru.sputnik.md/20211118/v-pridnestrove-dostavyat-200-tysyach-doz-sputnika-v-46519615.html

В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"

В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"

В Приднестровье доставят 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутника V"

2021-11-18T17:03+0200

2021-11-18T17:03+0200

2021-11-18T17:07+0200

коронавирус

приднестровье

спутник

спутник v

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В ближайшее время в Приднестровье поступит партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины."Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – приводит слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".В пятницу, 19 ноября, ожидается выдача разрешения на импорт партии вакцины.Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%)."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html

https://ru.sputnik.md/20211115/sputnik-layt-registratsiyu-es-46425271.html

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