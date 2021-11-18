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В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"
В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"
В Приднестровье доставят 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутника V"
2021-11-18T17:03+0200
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В ближайшее время в Приднестровье поступит партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины."Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – приводит слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".В пятницу, 19 ноября, ожидается выдача разрешения на импорт партии вакцины.Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson &amp; Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%)."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html
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приднестровье, спутник, спутник v

В Приднестровье доставят 200 тысяч доз "Спутника V"

17:03 18.11.2021 (обновлено: 17:07 18.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВ Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"
В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Договоренность о поставках российской вакцины была достигнута ранее в ходе визита лидера Приднестровья в российскую столицу.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В ближайшее время в Приднестровье поступит партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины.
"Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – приводит слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".
В пятницу, 19 ноября, ожидается выдача разрешения на импорт партии вакцины.
Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.
Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%).
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
11 ноября, 17:51

"Спутник V" в Молдове

В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС
15 ноября, 16:42
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