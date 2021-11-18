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В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски
В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски
Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) провели обыски в тюрьмах в Кишиневе и Крикова.
2021-11-18T15:15+0200
2021-11-18T15:48+0200
администрация
обыски
тюрьмы
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) в результате обысков в тюрьмах в Кишиневе и Крикова обнаружила у заключенных большое количество запрещенных вещей.Мероприятия проходили в течение двух дней.В среду, 17 ноября, сотрудники НАПУ и Пенитенциарного учреждения № 13 в Кишиневе провели обыски в камерах заключенных этого пенитенциара.На следующий день, 18 ноября, такие же обыски прошли в пенитенциарном учреждении № 4 в Крикова.Как отметили в администрации тюрем, подобные операции проводятся с целью усиления режима содержания, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ в местах заключения.
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администрация, обыски, тюрьмы, в молдове, молдова

В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски

15:15 18.11.2021 (обновлено: 15:48 18.11.2021)
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Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
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Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений провели обыски в двух пенитенциарных учреждениях.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) в результате обысков в тюрьмах в Кишиневе и Крикова обнаружила у заключенных большое количество запрещенных вещей.
Мероприятия проходили в течение двух дней.
В среду, 17 ноября, сотрудники НАПУ и Пенитенциарного учреждения № 13 в Кишиневе провели обыски в камерах заключенных этого пенитенциара.

"В результате обнаружены и изъяты из различных тайников несколько запрещенных предметов и веществ: мобильные телефоны и аксессуары к ним, наборы игральных карт, алкогольные напитки и сырье для приготовления алкогольных напитков (брага)", – сообщают в администрации тюрем.

На следующий день, 18 ноября, такие же обыски прошли в пенитенциарном учреждении № 4 в Крикова.

"Сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество алкоголя, мобильных телефонов, носителей информации и запрещенных веществ", – сообщили в НАПУ.

Как отметили в администрации тюрем, подобные операции проводятся с целью усиления режима содержания, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ в местах заключения.
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