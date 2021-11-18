https://ru.sputnik.md/20211118/v-tyurmakh-v-kishineve-i-krikova-proshli-masshtabnye-obyski-46509784.html
В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски
В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски
Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) провели обыски в тюрьмах в Кишиневе и Крикова.
2021-11-18T15:15+0200
2021-11-18T15:15+0200
2021-11-18T15:48+0200
администрация
обыски
тюрьмы
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/06/25400673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b74d3a2691c1d9005e70f767ca5bcef.jpg
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) в результате обысков в тюрьмах в Кишиневе и Крикова обнаружила у заключенных большое количество запрещенных вещей.Мероприятия проходили в течение двух дней.В среду, 17 ноября, сотрудники НАПУ и Пенитенциарного учреждения № 13 в Кишиневе провели обыски в камерах заключенных этого пенитенциара.На следующий день, 18 ноября, такие же обыски прошли в пенитенциарном учреждении № 4 в Крикова.Как отметили в администрации тюрем, подобные операции проводятся с целью усиления режима содержания, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ в местах заключения.
https://ru.sputnik.md/20210916/krali-s-kartochek-sotni-tysyach-leev-sredi-figurantov-eks-nachalnik-tyurmy-44802299.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/06/25400673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dd94dcb6667434ba63912c0190b0896.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
администрация, обыски, тюрьмы, в молдове, молдова
В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски
15:15 18.11.2021 (обновлено: 15:48 18.11.2021)
Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений провели обыски в двух пенитенциарных учреждениях.
КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) в результате обысков в тюрьмах в Кишиневе и Крикова обнаружила у заключенных большое количество запрещенных вещей.
Мероприятия проходили в течение двух дней.
В среду, 17 ноября, сотрудники НАПУ и Пенитенциарного учреждения № 13 в Кишиневе провели обыски в камерах заключенных этого пенитенциара.
"В результате обнаружены и изъяты из различных тайников несколько запрещенных предметов и веществ: мобильные телефоны и аксессуары к ним, наборы игральных карт, алкогольные напитки и сырье для приготовления алкогольных напитков (брага)", – сообщают в администрации тюрем.
На следующий день, 18 ноября, такие же обыски прошли в пенитенциарном учреждении № 4 в Крикова.
"Сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество алкоголя, мобильных телефонов, носителей информации и запрещенных веществ", – сообщили в НАПУ.
Как отметили в администрации тюрем, подобные операции проводятся с целью усиления режима содержания, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ в местах заключения.