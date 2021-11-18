https://ru.sputnik.md/20211118/v-tyurmakh-v-kishineve-i-krikova-proshli-masshtabnye-obyski-46509784.html

В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски

В тюрьмах в Кишиневе и Крикова прошли масштабные обыски

Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) провели обыски в тюрьмах в Кишиневе и Крикова.

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администрация

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КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) в результате обысков в тюрьмах в Кишиневе и Крикова обнаружила у заключенных большое количество запрещенных вещей.Мероприятия проходили в течение двух дней.В среду, 17 ноября, сотрудники НАПУ и Пенитенциарного учреждения № 13 в Кишиневе провели обыски в камерах заключенных этого пенитенциара.На следующий день, 18 ноября, такие же обыски прошли в пенитенциарном учреждении № 4 в Крикова.Как отметили в администрации тюрем, подобные операции проводятся с целью усиления режима содержания, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ в местах заключения.

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администрация, обыски, тюрьмы, в молдове, молдова