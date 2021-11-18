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Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ
Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ
Производитель ждет решения регулятора о том, как будет производитсья регистрация препарата.
2021-11-18T13:48+0200
2021-11-18T13:48+0200
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вакцина
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КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Комбинированную вакцину "КовиВак-Комби" как от первых его штаммов, так и от штамма "дельта", готовится выпускать Центр имени Чумакова РАН, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов, передает РИА Новости.В настоящее время в разработке центра - две вакцины, защищающие от штамма "дельта" - "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби", сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года. Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния. Штамм "дельта" быстро распространился по миру.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
https://ru.sputnik.md/20211117/rossia-uchenye-lekarstvo-delta-shtamm-koronavirus-46484954.html
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в мире, россия, вакцина

Комбинированную вакцину, защищающую от дельта-штамма, готовы выпускать в РФ

13:48 18.11.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Производитель ждет решения регулятора о том, как будет производитсья регистрация препарата.
КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Комбинированную вакцину "КовиВак-Комби" как от первых его штаммов, так и от штамма "дельта", готовится выпускать Центр имени Чумакова РАН, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов, передает РИА Новости.

В настоящее время в разработке центра - две вакцины, защищающие от штамма "дельта" - "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби", сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".
"Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) "дельта" или делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация (новой вакцины)", - добавил Ишмухаметов.
Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года. Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.
Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния. Штамм "дельта" быстро распространился по миру.
Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Российские ученые создали эффективное лекарство от дельта-штамма коронавируса
Вчера, 20:48
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года, препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В России созданы и другие вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Четвертую российскую вакцину, "Спутник Лайт", зарегистрировали в начале мая. А В конце августа российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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